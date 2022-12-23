Конгресс против Украины. Байдену придется постараться ради Зеленского

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года.

Al Jazeera: Зеленский совершил первую зарубежную поездку с начала спецоперации на Украине

Для организации визита Зеленского в Вашингтон США приложили немало усилий, пишет Al Jazeera. Конгресс собрался ради "особого внимания к демократии", однако это не значит, что просьбы украинского президента будут удовлетворены. Байдену придется найти весомые аргументы, почему Америка должна и дальше финансировать новый "51-й штат".

Мухаммад аль-Миншави

Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с Джо Байденом и выступил с речью на совместном заседании конгресса США.

Это его первая зарубежная поездка с начала российской спецоперации. Визит украинского лидера планировался в тайне, чтобы обеспечить его безопасность.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси направила коллегам-демократам письмо с просьбой лично присутствовать на заседании ради "особого внимания к демократии".

Член Палаты представителей от Демократической партии, сопредседатель группы в поддержку Украины в конгрессе Марси Каптур рассказала CBS, что прикладывались огромные усилия, чтобы доставить Зеленского в Капитолий, где он должен был выступить перед конгрессом.

"Его визит для нас — большая честь. Я поражена, что он смог это сделать, учитывая текущую ситуацию на Украине. Было настоящим подарком видеть его в Капитолии. Мы работаем с остальной частью конгресса, чтобы помочь ему. Мы поймем, если он не сможет связаться с нами в последний момент", — сказала она.

Посещение Капитолия

Предпринимались серьезные попытки привезти Зеленского в Капитолий, и до последнего момента, по словам Каптур, не было понятно, увенчаются ли они успехом.

Полиция Капитолия усилила меры безопасности в связи с визитом украинского президента. Многие из них присоединились к службе безопасности госдепартамента и группе сдерживания и реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщил осведомленный источник, пожелавший остаться анонимным.

Зеленский регулярно принимает иностранных лидеров в Киеве, а также посещает военные части по всей Украине. Недавно он даже приезжал с необъявленным визитом в Бахмут.

Украинский президент также часто общается с мировыми лидерами по телефону и видеосвязи из офиса в Киеве. Но этот неожиданный визит в другую страну является первым с начала военного конфликта. Он свидетельствует о важности отношений между Украиной и Соединенными Штатами. Тут стоит отметить, что Вашингтон не только играет ведущую роль в оказании военной поддержки Киеву, но и возглавляет антироссийский лагерь.

Через несколько недель после начала российской спецоперации Зеленский выступил с эмоциональным видеообращением к обеим палатам конгресса США, прося их предпринять более агрессивные меры по урегулированию конфликта.

"Быть ​​лидером мира — значит быть лидером всех, кто стремится к мирной жизни", — заявил Зеленский. Он также назвал военный конфликт на Украине "битвой за глобальную демократию и права человека".

Несколько дней назад сообщалось, что администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot, который позволит ей защитить критическую инфраструктуру от российских ударов.

Российские силы на протяжении нескольких недель наносили удары по энергетическим объектам Украины, погрузив во тьму практически всю территорию страны.

Дополнительная проверка

Не исключено, что визит Зеленского связан с законопроектом о государственных расходах на 2023 финансовый год, предусматривающий выделение 44,9 миллиарда долларов на экстренную помощь Украине и американским союзникам по НАТО. Ожидается, что многие республиканцы проголосуют против его утверждения.

В понедельник был обнародован законопроект о государственном финансировании на сумму 1,7 триллиона долларов на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2023 года.

Республиканцы, вернувшие себе контроль над Палатой представителей после победы на промежуточных выборах, будут пристально следить за выделяемой Киеву помощью. Лидер фракции Кевин Маккарти предупредил об окончании эпохи "карт-бланша" для Украины.

Администрации Байдена придется представить более весомые аргументы для выделения Украине финансовой и военной помощи в 2023 году, а также объяснить, как это связано с интересами Соединенных Штатов.

Ожидается, что республиканцы продолжат настаивать на окончании военного конфликта и выступать за сокращение поддержки Киева.

Вашингтон остается верным союзником Украины в ее конфликте с Россией. Общий объем американской помощи Киеву оценивается в 65 миллиардов долларов, включая гуманитарную помощь.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, голосовавшая против отправки дополнительной помощи Украине, раскритиковала визит Зеленского в Вашингтон.

"Конечно, теневой президент должен прибыть в конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата — Украины. Это абсурд. Америка должна быть на первом месте!" — написала она в аккаунте в Twitter.