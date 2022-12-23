Путин: Россия "пощелкает" комплексы Patriot, которые будут поставлены на Украину

Президент заявил, что ресурсы западных стран и НАТО "не находятся на грани исчерпания"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия пощелкает американские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые будут поставлен киевскому режиму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг журналистам.

"Говорят, могут "Пэтриотов" туда [на Украину] сейчас поставить. Хорошо, пусть ставят. Мы пощелкаем и "Пэтриоты". Там тогда нужно будет что-то вместо "Пэтриотов" ставить, нужно будет разрабатывать новые системы. Это сложный длительный процесс. Все не так просто", - указал глава государства.

Президент отдельно подчеркнул, что ресурсы западных стран и стран НАТО "не находятся на грани исчерпания". "Но дело ведь в другом, - продолжил Путин. - Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию".

С натовским прицелом

При этом российский лидер отметил, что "на новые системы вооружения, в том числе натовского образца, не так просто и перейти". "Надо готовиться, надо обучать персонал, надо иметь запасы запасных частей, надо это обслуживать, ремонтировать. Это большой вопрос, и он непростой", - резюмировал он.

Кроме того, есть вопросы, связанные с возможностями самого оборонно-промышленного комплекса западных стран, продолжил президент. "Да, в Штатах он большой. Можно раскручивать. Но и там не так просто, потому что нужно выделять деньги дополнительные на этот счет, а это вопрос определения ресурсов в рамках бюджетного процесса. Это все не так просто", - подчеркнул Путин.

Сухой подсчет

Глава государства отметил, что в Москве учитывают и подсчитывают все, что поставляется Украине, сколько вооружения на складах осталось, что украинская сторона может произвести, в какие сроки. "Что касается наших возможностей, наших запасов и так далее, мы их тоже тратим. Это понятно. Я не буду сейчас называть цифры, сколько в день снарядов тратим. Это большие цифры, - отметил он. - Но разница между нами и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что украинский ВПК (военно-промышленный комплекс - прим. ТАСС) если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, собственной базы скоро не останется. А у нас она только растет".

При этом президент подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс в России не будет развиваться в ущерб другим отраслям экономики. "В отличие от той же промышленности Украины, мы же развивали за последние десятилетия эту нашу промышленность, в том числе оборонную промышленность. Мы развивали нашу военную науку и технологии", - резюмировал он.

"Нам чего-то еще не хватает. Мы видим - барражирующие боеприпасы, беспилотники и так далее. Но у нас есть заделы. Мы знаем, кто и сколько может сделать, когда и в какие сроки. У нас есть собственные финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечить работу научно-технологических центров и самого производства. Да, есть вопросы с наращиваем темпов и объемов. Мы в состоянии это сделать. И мы точно это сделаем", - заключил президент.