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ЦАМТО

Колумбия приобретет французские истребители "Рафаль"

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Истребитель Rafale
Истребитель Rafale.
Источник изображения: scramble.nl

ЦАМТО, 22 декабря. Колумбийское правительство приняло решение приобрести 16 истребителей "Рафаль" компании Dassault Aviation, которые заменят парк устаревших "Кфир" израильской сборки, срок эксплуатации которых истекает в 2023 году.

Как сообщает Scramble.nl, контракт, как ожидается, будет подписан в начале 2023 года, а поставки первых истребителей (2-5 ед. в зависимости от достигнутых договоренностей) начнутся уже в конце следующего года. Стоимость возможного контракта оценивается в сумму 15 млрд. песо (3,15 млрд. долл.) с выплатами по кредиту в течение 5 лет. Начало реализации компенсационных сделок – 2025 год.

Как считает издание, решение стало неожиданным для экспертного сообщества. Хотя, по мнению ЦАМТО, о французском предложении, от "которого невозможно отказаться", было известно еще месяц назад.

Как ранее сообщал ЦАМТО, тендер на приобретение новых истребителей Колумбией в рамках программы наращивания потенциала парка боевой авиации в комплексной системе национальной обороны (Sistema Integral de Defensa Nacional – SIDEN) был объявлен в 2016 году. ВВС Колумбии рассматривали возможность покупки от 12 до 24 истребителей (1-2 эскадрильи). Выбор шел между "Тайфун" (двухдвигательный) консорциума Eurofighter, F-16 Block.70 (однодвигательный) компании Lockheed Martin, F/A-18E/F "Супер Хорнет" (двухдвигательный) компании Boeing и JAS-39 "Грипен-NG" (однодвигательный) компании Saab. Позднее, в октябре 2019 года, свое предложение представила Франция (истребитель "Рафаль").

В феврале 2022 года командование ВВС Колумбии рекомендовало правительству страны принять решение о приобретении истребителей F-16 Блок.70 корпорации Lockheed Martin. В середине ноября 2022 года США передали предложение ВВС Колумбии, оценив стоимость одной машины в сумму 223 млн. долл.

Как только окончательная стоимость за единицу стала известна, командование ВВС Колумбии высказало свое несогласие со столь высокими затратами. Несмотря на тот факт, что правительство страны дало добро на продолжение переговоров, возможность реализации столь дорогостоящего проекта была поставлена под большое сомнение.

В ноябре текущего года президент Франции Эммануэль Макрон предложил своему колумбийскому коллеге Густаво Петро приобрести многоцелевые истребители "Рафаль" версии C/F3 производства компании Dassault Aviation в рамках обновленного французского предложения, впервые представленного Колумбии в октябре 2019 года.

Новое предложение было детально обсуждено в ходе встреч, которые оба лидера провели в ноябре этого года: сначала в Египте в рамках проведения конференции ООН по изменению климата, а затем на встрече ОЭСР в Париже.

На тот момент было известно, что Боготе предлагается 20-летний пакет финансирования, а также помощь компании Thales в аэрокосмической сфере. Колумбийская сторона настаивала на участии в проекте компаний CIAC, Codaltec и других предприятий частного сектора, которые могли бы взять на себя техническое обслуживание самолетов, а также участвовать в производстве и поставке некоторых запчастей.

По информации Scramble.nl, ВВС Колумбии отклонили предложение Saab по JAS-39 "Грипен-NG" по многим эксплуатационным и стоимостным аспектам, а также затянутому графику поставок. Что касается "Тайфун" Транш.3, то этот вариант оказался с самыми высокими эксплуатационными расходами.

Предлагаемый пакет F-16V Блок.70, кроме непомерно высокой стоимости, по ряду параметров также не соответствовал текущим запросам ВВС Колумбии по возможности применения имеющегося вооружения (израильские Python 5, Derby и Spice), а также отсутствия в предложении запрашиваемых систем РЭБ и ракет класса "воздух-воздух" дальнего действия.

Франция в переговорах с Боготой решила снять определенные ограничения для конечных пользователей, чтобы расположить к себе колумбийское правительство. Париж согласился поставить Колумбии УР "Метеор" большой дальности, а также обеспечить интеграцию ракет и бомб израильского производства.

Кроме того, французская сторона объявила, что может начать поставки уже через год после заключения контракта (самый короткий срок из всех предложений). При этом самым главным преимуществом французского "Рафаля" стала его независимость в поставках комплектующих и систем от других западных стран.

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Кредитование
Страны
Египет
Колумбия
США
Франция
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
Gripen NG
Rafale
Super Hornet
Компании
Boeing
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Lockheed-Martin
Thales
ООН
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