Эксперт: визит Зеленского в США выявил стратегические различия между Киевом и Вашингтоном

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отметил, что администрации Байдена будет "достаточно тяжело с таким подопечным"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США выявил серьезные стратегические различия в позициях Киева и Вашингтона по вопросу украинского кризиса. Такое мнение в четверг в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

По словам специалиста, главной задачей, которую ставил перед собой Зеленский во время визита, являлась попытка добиться увеличения и расширения американской военной помощи. При этом основной задачей для администрации президента США Джо Байдена, как отметил Суслов, была возможность "прощупать" позицию украинского президента по вопросу мирных переговоров и политического урегулирования конфликта на Украине. "Визит выявил, что между Соединенными Штатами и Украиной, хоть они и тактические союзники на антироссийской основе и будут продолжать воевать с Россией, имеются очень серьезные стратегические различия", - подчеркнул Суслов.

Среди различий эксперт выделяет: "Администрация Байдена по-прежнему не намерена передавать Зеленскому те вооружения, которые он требует и будет продолжать требовать. Зеленский в свою очередь показал абсолютную негибкость, непреклонность касательно каких-либо компромиссов с Россией. Позиции сторон различны, и это говорит о том, что администрации Байдена будет достаточно тяжело с таким подопечным".

Зеленский будет "вить веревки" из администрации Байдена

При этом Суслов допустил, что Зеленский и Байден могли обсудить перспективы мирного урегулирования конфликта, но украинский президент, рассчитывая пока на дальнейшую американскую поддержку и ее наращивание, не готов всерьез предпринимать шаги по этому вопросу.

"Администрация Байдена пока не находит в себе политической воли и сил, чтобы публично или непублично Зеленского одернуть и принудить к мирному урегулированию. Зеленский исходит из того, что администрация Байдена будет просто не в состоянии по политическим причинам отказаться от дальнейшей помощи Украине, а значит, он дальше будет иметь возможность, грубо говоря, вить из нее веревки", - добавил аналитик.

Визит Зеленского, по словам собеседника агентства, был также направлен на попытку оказать давление на конгрессменов, в первую очередь республиканских, чтобы они до рождественских каникул одобрили федеральный бюджет США на 2023 финансовый год, который предусматривает $45 млрд на Украину. "У очень многих конгрессменов-республиканцев данный бюджет и то, как он был представлен, вызвали недовольство. Он был представлен только во вторник, а в пятницу его уже необходимо принять. Чтобы убедить конгрессменов проголосовать за него не глядя, в Конгрессе выступил Зеленский", - пояснил эксперт.

О визите

21 декабря Зеленский по приглашению Байдена несколько часов провел в Вашингтоне, встретился с президентом США, руководством Конгресса и выступил там с речью. На пресс-конференции Байден отметил, что украинский президент "открыт для достижения мира" на Украине, и добавил, что власти РФ, по его мнению, "не намерены прекращать" военные действия. На вопрос о том, что было бы "справедливым миром", Зеленский пояснил, что это означает недопустимость компромиссов относительно территориальной целостности Украины. Байден при этом отметил, что его видение совпадает с видением Зеленского, и выразил уверенность в том, что мир бы наступил, если бы Россия вывела войска, но "сейчас этого не произойдет". Зеленский также добавил, что сейчас не может послать президенту России Владимиру Путину каких-либо сигналов.

К визиту Зеленского в США было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи на общую сумму $1,85 млрд. В него впервые вошла батарея ПВО Patriot, в состав которой входит сама пусковая система на грузовом шасси, радар и станция управления.