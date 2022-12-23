Войти
ТАСС

Эксперт: визит Зеленского в США выявил стратегические различия между Киевом и Вашингтоном

Разделы: ПРО и ПВО
452
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отметил, что администрации Байдена будет "достаточно тяжело с таким подопечным"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США выявил серьезные стратегические различия в позициях Киева и Вашингтона по вопросу украинского кризиса. Такое мнение в четверг в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

По словам специалиста, главной задачей, которую ставил перед собой Зеленский во время визита, являлась попытка добиться увеличения и расширения американской военной помощи. При этом основной задачей для администрации президента США Джо Байдена, как отметил Суслов, была возможность "прощупать" позицию украинского президента по вопросу мирных переговоров и политического урегулирования конфликта на Украине. "Визит выявил, что между Соединенными Штатами и Украиной, хоть они и тактические союзники на антироссийской основе и будут продолжать воевать с Россией, имеются очень серьезные стратегические различия", - подчеркнул Суслов.

Среди различий эксперт выделяет: "Администрация Байдена по-прежнему не намерена передавать Зеленскому те вооружения, которые он требует и будет продолжать требовать. Зеленский в свою очередь показал абсолютную негибкость, непреклонность касательно каких-либо компромиссов с Россией. Позиции сторон различны, и это говорит о том, что администрации Байдена будет достаточно тяжело с таким подопечным".


Зеленский будет "вить веревки" из администрации Байдена

При этом Суслов допустил, что Зеленский и Байден могли обсудить перспективы мирного урегулирования конфликта, но украинский президент, рассчитывая пока на дальнейшую американскую поддержку и ее наращивание, не готов всерьез предпринимать шаги по этому вопросу.

"Администрация Байдена пока не находит в себе политической воли и сил, чтобы публично или непублично Зеленского одернуть и принудить к мирному урегулированию. Зеленский исходит из того, что администрация Байдена будет просто не в состоянии по политическим причинам отказаться от дальнейшей помощи Украине, а значит, он дальше будет иметь возможность, грубо говоря, вить из нее веревки", - добавил аналитик.

Визит Зеленского, по словам собеседника агентства, был также направлен на попытку оказать давление на конгрессменов, в первую очередь республиканских, чтобы они до рождественских каникул одобрили федеральный бюджет США на 2023 финансовый год, который предусматривает $45 млрд на Украину. "У очень многих конгрессменов-республиканцев данный бюджет и то, как он был представлен, вызвали недовольство. Он был представлен только во вторник, а в пятницу его уже необходимо принять. Чтобы убедить конгрессменов проголосовать за него не глядя, в Конгрессе выступил Зеленский", - пояснил эксперт.


О визите

21 декабря Зеленский по приглашению Байдена несколько часов провел в Вашингтоне, встретился с президентом США, руководством Конгресса и выступил там с речью. На пресс-конференции Байден отметил, что украинский президент "открыт для достижения мира" на Украине, и добавил, что власти РФ, по его мнению, "не намерены прекращать" военные действия. На вопрос о том, что было бы "справедливым миром", Зеленский пояснил, что это означает недопустимость компромиссов относительно территориальной целостности Украины. Байден при этом отметил, что его видение совпадает с видением Зеленского, и выразил уверенность в том, что мир бы наступил, если бы Россия вывела войска, но "сейчас этого не произойдет". Зеленский также добавил, что сейчас не может послать президенту России Владимиру Путину каких-либо сигналов.

К визиту Зеленского в США было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи на общую сумму $1,85 млрд. В него впервые вошла батарея ПВО Patriot, в состав которой входит сама пусковая система на грузовом шасси, радар и станция управления. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
23.12.2022
"Путин не собирается сдаваться": мировые СМИ обсуждают заседание коллегии Минобороны РФ
29.03.2022
Западные страны массово заинтересовались американскими F-35 из-за России
23.03.2022
Турки не захотели отдавать Украине С-400
18.09.2020
Отечественные поставщики готовы вытеснить западное оружие с турецкого рынка
13.03.2020
Деловая столица (Украина): раскрошить панцирь. Как Эрдоган вытесняет Путина из Сирии
14.01.2019
Чем опасен конец однополярного мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 21:18
  • 1
Военкор: в зоне боевых действий на Украине ведется «война мин»
  • 23.12 21:07
  • 1
Шойгу оценил стоимость поставленного Западом оружия Украине в $97 млрд
  • 23.12 20:59
  • 40186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 20:58
  • 5
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 23.12 20:55
  • 109
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 23.12 19:45
  • 1
Ростех возродил производство материала для авиационного остекления
  • 23.12 18:36
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО отправило на фронт самое необходимое
  • 23.12 18:34
  • 2
Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку во Флориде
  • 23.12 15:32
  • 1
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу
  • 23.12 15:31
  • 5
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 23.12 12:27
  • 4
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 23.12 12:02
  • 6
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
  • 23.12 06:27
  • 1
Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств
  • 23.12 01:55
  • 1
В России разработали спецкомплекты, автоматически останавливающие кровотечение
  • 22.12 21:06
  • 120
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика