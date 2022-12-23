Войти
Известия.ru

Герасимов оценил западную помощь Украине почти в $100 млрд

461
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Shanae Garrett

Страны Запада увеличивают объемы военной помощи Украине для того, чтобы затянуть конфликт на территории страны, заявил 22 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.


По оценке Генштаба, Украина уже получила совокупную финансовую помощь Запада на сумму почти $100 млрд.

«США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для придания конфликту затяжного характера. <…> В поставках вооружения наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Польша и Румыния», — сказал он.

Помимо этого Герасимов озвучил количество вооружения и техники, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили в качестве военной помощи от стран Запада.

«Всего с начала специальной военной операции страны Запада передали Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 ББМ, не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК и не менее 5 тыс. БПЛА различного назначения», — рассказал начальник Генштаба ВС РФ.

Он также заверил, что вне зависимости от объемов зарубежной помощи Киеву российская армия продолжит выполнять все поставленные перед ней задачи.

«Несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь киевскому режиму, а также направление в район конфликта наемников, Вооруженные силы Российской Федерации продолжат плановое проведение специальной военной операции для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», — заверил Герасимов.

По словам начальника российского Генштаба, в данный момент ситуация на линии соприкосновения стабилизирована и армия продолжает выполнять поставленные перед ней задачи.

«В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 км. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики», — пояснил он.

Герасимов также сообщил о том, что ВС РФ наносят удары по ключевым точкам транспортной и энергетической инфраструктуры, складам с боеприпасами и топливом, а также пунктам размещения ВСУ на территории Украины.


Накануне, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны оценил поставки оружия Запада Украине в $97 млрд. Глава Минобороны также отметил, что в зоне спецоперации находятся штабные офицеры НАТО, артиллеристы и другие специалисты.

Страны Запада увеличили поддержку Украины, направляя ей вооружения и другую помощь, на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве не раз указывали, что страны НАТО своей вовлеченностью в конфликт де-факто становятся его участниками.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
20.09.2021
Сейсмически устойчивы, тактически обучены
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
01.06.2015
Белый дом стряпает ядерную кашу
11.08.2014
Нужен ли России Договор о РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 21:18
  • 1
Военкор: в зоне боевых действий на Украине ведется «война мин»
  • 23.12 21:07
  • 1
Шойгу оценил стоимость поставленного Западом оружия Украине в $97 млрд
  • 23.12 20:59
  • 40186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 20:58
  • 5
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 23.12 20:55
  • 109
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 23.12 19:45
  • 1
Ростех возродил производство материала для авиационного остекления
  • 23.12 18:36
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО отправило на фронт самое необходимое
  • 23.12 18:34
  • 2
Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку во Флориде
  • 23.12 15:32
  • 1
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу
  • 23.12 15:31
  • 5
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 23.12 12:27
  • 4
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 23.12 12:02
  • 6
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
  • 23.12 06:27
  • 1
Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств
  • 23.12 01:55
  • 1
В России разработали спецкомплекты, автоматически останавливающие кровотечение
  • 22.12 21:06
  • 120
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика