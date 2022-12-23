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ТАСС

Захарова посоветовала Греции отказаться от замыслов поставить Украине С-300

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Подобные планы официальный представитель МИД РФ назвала провокационными

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Грецию отказаться от планов поставить Киеву комплексы С-300.

"Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других систем ПВО российского или советского образца откровенно враждебными по отношению к России, - заявила она в четверг на брифинге. - Ни у кого не должно быть сомнения, что вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и рассматривается в качестве законной цели для поражения. Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов, еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности".

По словам Захаровой, официальные Афины не беспокоит, что, "направляя вооружение в зону боевых действий, они становятся прямым соучастником украинских неонацистов, которые ведут преступную войну против мирного гражданского населения Донбасса, Запорожья и Херсонщины, в том числе против проживающих там этнических греков". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
Украина
Продукция
С-300
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