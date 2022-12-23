Генштаб ВС РФ: США и их союзники нацелены усилить противостояние с Россией в Арктике

Валерий Герасимов указал на реализацию НАТО комплекса мер по укреплению северного фланга альянса

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. США вместе с союзниками намерены усилить геополитическое противостояние с Россией в Арктике, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"США и их союзники нацелены усилить геополитическое противостояние с Россией в Арктике. Оспаривается право нашей страны на использование Северного морского пути, что является одним из основных вызовов для безопасности в регионе", - подчеркнул он.

Наряду с этим, указал Герасимов, НАТО под предлогом "реагирования" на деятельность ВС РФ в Заполярье реализует комплекс мер по укреплению северного фланга альянса, проводит агрессивную информационную кампанию по обвинению России в милитаризации Арктики.

Глава Генштаба также напомнил о том, что в Морской доктрине РФ, утвержденной в 2022 году, к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов в Мировом океане отнесены континентальный шельф за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны Российской Федерации в Арктическом бассейне и акватории Северного морского пути.

"Наше присутствие в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства по Северному морскому пути и реализации проектов в области добычи природных ресурсов", - подытожил Герасимов.