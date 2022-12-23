Военный эксперт об угрозах США: у Северного морского пути два слабых места

О потенциальных угрозах Северному морскому пути со стороны США и НАТО рассказал в эфире радио Sputnik главный редактор портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

Соединенные Штаты оспаривают право России на использование Северного морского пути и обвиняют в милитаризации Арктики, при этом НАТО укрепляет свой северный фланг, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что присутствие российских войск в Арктике связано с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства по Севморпути и реализации проектов в области добычи природных ресурсов.

В эфире радио Sputnik главный редактор портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко высказал уверенность в том, что к потенциальной угрозе Северному морскому пути со стороны США и НАТО следует относиться очень серьезно.

"У Северного морского пути есть два слабых места – это вход и выход. С восточной стороны подступы контролируются Соединенными Штатами со стороны Аляски, с западной – Швеция и Норвегия. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО фактически перекрывает нам работу в Арктическом совете. А США, естественно, будут максимально противодействовать освоению Россией Северного морского пути, поскольку в этом регионе обнаружены большие залежи углеводородов. Соответственно, будет разворачиваться сильная борьба", – считает военный эксперт.

Между тем, в настоящее время кроме России никто не может реально осваивать Северный морской путь, добавил он.

"Мы самые сильные, потому что у нас есть ледоколы", – уточнил Дмитрий Дрозденко.

У западных стран есть некоторое количество техники, способной работать на Крайнем Севере, но ее объем невелик, заключил эксперт.