Военный эксперт об угрозах США: у Северного морского пути два слабых места

О потенциальных угрозах Северному морскому пути со стороны США и НАТО рассказал в эфире радио Sputnik главный редактор портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.
Соединенные Штаты оспаривают право России на использование Северного морского пути и обвиняют в милитаризации Арктики, при этом НАТО укрепляет свой северный фланг, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Он подчеркнул, что присутствие российских войск в Арктике связано с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства по Севморпути и реализации проектов в области добычи природных ресурсов.
В эфире радио Sputnik главный редактор портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко высказал уверенность в том, что к потенциальной угрозе Северному морскому пути со стороны США и НАТО следует относиться очень серьезно.
Между тем, в настоящее время кроме России никто не может реально осваивать Северный морской путь, добавил он.
У западных стран есть некоторое количество техники, способной работать на Крайнем Севере, но ее объем невелик, заключил эксперт.