Герасимов: с начала спецоперации Запад поставил Украине более 350 танков и 700 артсистем

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Страны Запада с начала спецоперации поставили Украине более 350 танков, 700 артсистем, 100 реактивных систем залпового огня, 30 вертолетов, не менее 5000 беспилотников, 1000 боевых бронемашин, не менее 800 бронеавтомобилей, 5300 переносных зенитных ракетных комплексов, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе.

По словам Герасимова, США и их союзники с начала спецоперации последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для придания конфликту затяжного характера. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила почти 100 миллиардов долларов, наибольший вклад в поставки вносят США, Великобритания, Польша и Румыния

"Всего с начала специальной военной операции страны Запада передали Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 ББМ (боевых бронированных машин – ред.), не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО, 130 тысяч противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК и не менее пяти тысяч БПЛА различного назначения", - сообщил он.