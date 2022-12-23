Герасимов: основные усилия ВС РФ сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР

Как отметил начштаба российских вооруженных сил, продолжается нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине Украины

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Основные усилия Вооруженных сил (ВС) РФ сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики. Об этом в четверг на брифинге для военных атташе иностранных государств сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Герасимов добавил, что продолжается нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине Украины, а также местам складирования и хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники, а также оперативным резервам в пунктах временной дислокации.

По данным начальника Генштаба, обстановка на фронте в данный момент стабилизирована, а длина линии боевого соприкосновения составляет 815 км. Группировки ВС РФ взяли под контроль в пять раз больше территории Украины, чем раньше занимали Луганская и Донецкая Народные республики, подчеркнул он.

Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и дальнейшего наступления потребовалось увеличить состав войск - была проведена частичная мобилизация, в ходе которой из запаса призвано 300 тыс. граждан. Герасимов указал на то, что при этом более 20 тыс. человек поступили в войска в качестве добровольцев, не дожидаясь повесток. Мобилизация позволила повысить боевые возможности войск, нарастить боевой и численный состав и создать дополнительные резервы, заключил он.