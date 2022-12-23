Войти
ТАСС

Герасимов: основные усилия ВС РФ сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР

473
0
0
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Как отметил начштаба российских вооруженных сил, продолжается нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине Украины

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Основные усилия Вооруженных сил (ВС) РФ сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики. Об этом в четверг на брифинге для военных атташе иностранных государств сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Герасимов добавил, что продолжается нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине Украины, а также местам складирования и хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники, а также оперативным резервам в пунктах временной дислокации.

По данным начальника Генштаба, обстановка на фронте в данный момент стабилизирована, а длина линии боевого соприкосновения составляет 815 км. Группировки ВС РФ взяли под контроль в пять раз больше территории Украины, чем раньше занимали Луганская и Донецкая Народные республики, подчеркнул он.

Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и дальнейшего наступления потребовалось увеличить состав войск - была проведена частичная мобилизация, в ходе которой из запаса призвано 300 тыс. граждан. Герасимов указал на то, что при этом более 20 тыс. человек поступили в войска в качестве добровольцев, не дожидаясь повесток. Мобилизация позволила повысить боевые возможности войск, нарастить боевой и численный состав и создать дополнительные резервы, заключил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Похожие новости
23.12.2022
Герасимов: с начала спецоперации Запад поставил Украине более 350 танков
14.09.2022
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
25.11.2019
"Мощная база": Украине нравится российский Крым
10.04.2019
"Троянська кобыла" на службе США
14.03.2016
Толкание плутониевого ядра
07.08.2015
Суд Киева постановил доставить начальника российского Генштаба на Украину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 21:18
  • 1
Военкор: в зоне боевых действий на Украине ведется «война мин»
  • 23.12 21:07
  • 1
Шойгу оценил стоимость поставленного Западом оружия Украине в $97 млрд
  • 23.12 20:59
  • 40186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 20:58
  • 5
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 23.12 20:55
  • 109
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 23.12 19:45
  • 1
Ростех возродил производство материала для авиационного остекления
  • 23.12 18:36
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО отправило на фронт самое необходимое
  • 23.12 18:34
  • 2
Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку во Флориде
  • 23.12 15:32
  • 1
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу
  • 23.12 15:31
  • 5
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 23.12 12:27
  • 4
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 23.12 12:02
  • 6
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
  • 23.12 06:27
  • 1
Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств
  • 23.12 01:55
  • 1
В России разработали спецкомплекты, автоматически останавливающие кровотечение
  • 22.12 21:06
  • 120
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика