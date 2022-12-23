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Известия.ru

Военный эксперт рассказал о характеристиках гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Военный эксперт Шурыгин: ракета «Кинжал» недостижима для любых систем перехвата, которые есть на Украине

Военный эксперт Владислав Шурыгин 22 декабря рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

«Это аналог нашего наземного «Искандера», фактически ракета у него общая, просто платформа совершенно другая. «Искандер» — наземный комплекс, а «Кинжал» — комплекс, который разработан под специальный носитель — истребитель МиГ-31. Соответственно, в этом случае он объединяет в себе достоинства скоростного истребителя, который сам по себе является сверхзвуковым, и ракеты», — сказал он.

Эксперт добавил, что скорость «Кинжала» в 10 раз превышает скорость звука. Это делает его недостижимым для любых систем перехвата, которые сейчас есть на Украине, заключил Шурыгин.

Ранее в этот день глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские войска в рамках проведения специальной военной операции поразили более 1,3 тыс. критически важных объектов Украины, что серьезно снизило боевой потенциал украинских войск. Он также отметил, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», впервые примененные в боевых условиях, показали свою высокую эффективность, оказавшись неуязвимыми для украинской ПВО.

В октябре командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации хорошо зарекомендовали себя.


Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват считается фактически невозможным. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Кинжал БР
МиГ-31
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
ГЗЛА
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