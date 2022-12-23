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ТАСС

Герасимов: Украина трансформировалась в крайне враждебное России государство

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Andrii Marienko

По словам главы Генштаба ВС РФ, населению Украины пропагандировали ярую русофобию, а неонацистская идеология фактически стала государственной

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Украина при поддержке стран Запада превратилась к началу этого года в государство, крайне враждебное России. Об этом заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России Валерий Герасимов.

"К началу этого года Украина при непосредственной поддержке западных стран трансформировалась в крайне враждебное России государство", - заявил Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

По словам Герасимова, населению Украины пропагандировали ярую русофобию, а неонацистская идеология фактически стала государственной. "Проводилась активная милитаризация украинского государства и общества с целью силового возвращения Донбасса и Крыма. В целях устранения военной угрозы со стороны Украины с 24 февраля Вооруженные силы [РФ] решают задачи специальной военной операции", - подчеркнул начальник Генштаба, отметив, что СВО является главной задачей, которая решалась Минобороны в этом году.

Герасимов напомнил, что с 1990-х годов Украина при помощи стран Запада определила вектор развития государственности как "антиРоссия". "Апофеозом стал 2014 год, когда в стране был осуществлен государственный переворот и к власти пришли неофашисты, исповедующие бандеровский украинский национализм", - сказал он, указав, что неофашисты развязали внутренний вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, чтобы подавить инакомыслие, которым они считали желание жителей Донбасса разговаривать на русском языке. 

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Герасимов Валерий
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