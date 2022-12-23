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ЦАМТО

Рособоронэкспорт удостоен Национальной премии "Золотая идея" 2022 года

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Награда "Золотая идея". Источник: izvestiaur.ru.

ЦАМТО, 22 декабря. Авторский коллектив АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) стал обладателем Национальной премии "Золотая идея".

Церемония награждения лауреатов состоялась 22 декабря в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" Министерства обороны Российской Федерации.

Организационный комитет "Золотой идеи" присудил Рособоронэкспорту премию в номинации "За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения" за создание новой технологической платформы цифрового маркетинга.

"Жесткая конкуренция на рынке вооружения и стремительный рост цифровизации бизнес-среды – мировые тренды в области маркетинга, в которые активно влился Рособоронэкспорт. Сегодня в ходе продвижения российской оборонной продукции мы взаимодействуем с партнерами не только в формате очных встреч и переговоров, но и предлагаем широкие цифровые возможности, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Современные инструменты, как проведение онлайн-выставок, видеотуры и прямые трансляции с офлайн-мероприятий, видеообзоры, онлайн-презентации, а также интернет-площадки для передачи информационных материалов заказчикам значительно увеличили узнаваемость и востребованность российского оружия в мире, позволили расширить номенклатуру продвигаемой продукции".

Дополнительным стимулом к развитию цифрового маркетинга выступило снижение активности международных контактов в условиях пандемии коронавируса и санкционных ограничений. Начиная с 2020 года, Рособоронэкспорт стал готовить и публиковать в интернет-среде видеоанонсы к международным выставкам, позволяющим оповестить партнеров о продвигаемой продукции и привлечь интерес к российской экспозиции.

В рамках проводимых в России крупнейших международных выставок "Армия" и "МАКС", а также "Интерполитех" и HeliRussia был использован комплексный подход. Компания подготовила и разместила на своих официальных цифровых площадках анонсы новинок, организовала видеотуры по экспозиции с использованием VR-технологии, отсняла видеообзоры образцов выставляемой продукции. Кроме того, были организованы онлайн-показы образцов конкретным заказчикам, проведены публичные презентации, в том числе в онлайн-формате. На YouTube канале Рособоронэкспорта транслировались динамические показы вооружения и военной техники на полигоне Алабино, летные программы российских самолетов и вертолетов и мероприятия "Армейских игр".

"Всего в ходе развития инструментов цифрового маркетинга Рособоронэкспорт создал и опубликовал более 160 видеообзоров российской продукции военного, двойного и гражданского назначения, провел свыше 25 онлайн-показов с различных мероприятий и добился роста просмотров на своих площадках более чем в 50 раз. Кроме того, в 4 раза выросла посещаемость сайта компании, на котором в каталоге продукции размещено более 1 тыс. позиций", – добавил Александр Михеев.

Национальная премия "Золотая идея" учреждена ФСВТС России в целях стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, а также повышения эффективности ВТС Российской Федерации с иностранными государствами.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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