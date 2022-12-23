Вот почему Украина, то есть Америка, никогда не победит Россию

Sabah: Запад безжалостно принес Украину в жертву ради "мечты о России без Путина"

США не хватает смелости вступить в прямое вооруженное столкновение с Россией, пишет Sabah. Но ради пустой мечты о ее распаде и конце Путина они бросили в огонь Украину. Запад ждет поражение от крупнейшей ядерной державы мира, а сам он увязнет в трясине подобно Вьетнаму, Афганистану и Ираку, считает автор статьи.

Берджан Тутар

Англосаксонские средства массовой информации, аналитические центры и академические круги, которые в начале украинского военного конфликта все как один стали демонизировать Владимира Путина и травить Россию экономическими санкциями в глобальном масштабе, сегодня, а именно к концу десятого месяца кризиса, постепенно начали расходиться в оценках ситуации.

Майкл Гфеллер (Michael Gfoeller), который служил в госдепартаменте США целых 26 лет, и Дэвид Х. Ранделл (David H. Rundell), который большую часть своей 30-летней дипломатической карьеры провел в Саудовской Аравии, Бахрейне, ОАЭ, Тунисе, Сирии, написали аналитическую статью для Newsweek. Она вышла 6 декабря под заголовком "Почему Украина не может победить?". И в ней присутствуют примечательные признания.

"С наступлением зимы почва станет достаточно твердой для продвижения российских танков. Если Бахмут, критически важный транзитный узел, падет, российская армия повернет на Харьков, Херсон и другие районы Донбасса", — говорится в статье. Однако самая интересная фраза следующая: "Западный мир и на Украине увязнет в трясине подобно Вьетнаму, Афганистану, Ираку..."

США и их союзники, которые к настоящему времени предоставили Украине военную помощь на сумму 97 миллиардов долларов, судя по всему, повторяют ошибки прошлого. Авторы описывают этот тупик как "бессрочные военные обязательства".

Всем известно, что украинские военные, сражающиеся на передовой, проходят подготовку в Европе. Западные военные институты, прежде всего Пентагон, организуют вооруженный конфликт на Украине. Пока военные занимаются переброской бойцов-добровольцев и оружия, западные дипломатические миссии заняты переселением украинских беженцев в разные страны.

В некотором смысле западные военные структуры раздают оружие и бомбы, тогда как дипломатические учреждения — визы, гражданство, еду, лекарства, одеяла. Однако очевидно следующее: западный мир осознает, что он не сможет выиграть, не вступив в прямое вооруженное столкновение с Россией. Они и сами говорят: "Мы не сможем выйти победителями из военного конфликта с крупнейшей в мире ядерной державой".

Западные дипломаты и военные эксперты также открыто говорят о том, что они не хотят воевать с Россией. Мотивируют тем, что Украина не является членом НАТО. Но если вы не собирались напрямую поддерживать Украину, тогда зачем толкнули ее на конфликт с Россией, которой сами не решаетесь противостоять?

С этой точки зрения Украина стремительно движется в сторону хаоса и несостоявшегося государства. Но для чего? Только для изнурения России? Должно быть, поэтому западные СМИ днем и ночью публикуют фейковые новости о проблемах со здоровьем Путина. Стараются распространять спекулятивные искажения о том, что Россию после Путина, чьи "дни сочтены", ждет суровая борьба за власть.

Более того, идут еще дальше и сеют клевету о том, что после Путина Россия вступит во второй процесс распада и развалится аналогично СССР.

Однако Путин, который, кажется, открыт для примирения, осознает, что Запад желает максимально затянуть украинский конфликт для достижения своих целей. Накануне российский лидер в очередной раз подчеркнул эту истину.

На самом деле, когда мы смотрим на манипулятивные анализы журнала Foreign Affairs и BBC, мы видим, что Запад действительно безжалостно принес Украину в жертву ради "мечты о России без Путина".

Другими словами, у них не хватает ни смелости, чтобы воевать с Россией, ни совести с достоинством, чтобы не бросить слабую и беспомощную страну в огонь ради пустой мечты. Вот почему они никогда не победят. США и их сторонники потерпят сокрушительное поражение и на Украине, как во Вьетнаме, Ираке, Афганистане.