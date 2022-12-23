Более 3 100 единиц вооружений поставлено в войска РФ в 2022 году

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что в 2022 году совершенствовался состав и организационная структура соединений и воинских частей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Свыше 3 100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения поставлено в 2022 году в войска военных округов, Северный флот и ВДВ. Об этом в четверг заявил начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"В уходящем году принимались необходимые меры по повышению боевых возможностей сил общего назначения, в том числе с учетом опыта СВО. Совершенствовался состав и организационная структура соединений и воинских частей. В войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено свыше 3 100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения", - сказал он.

Кроме того, по словам Герасимова, в течение года шло повышение боевого потенциала войск, совершенствование подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием. Также продолжались поставки современных образцов вооружения и техники. "В стратегических ядерных силах продолжалось переоснащение на современные и перспективные ракетные комплексы, модернизация самолетов дальней авиации. Доля современного вооружения в ядерной триаде доведена до 91,3%", - уточнил он.