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Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в Минобороны РФ журналистам.


Шойгу проверил условия размещения и обогрева личного состава, а также пообщался на передовой с военнослужащими. Министр поблагодарил военных за образцовое выполнение задач и поинтересовался настроем бойцов. Они, в свою очередь, ответили, что настроение у них боевое.

В ходе поездки Шойгу также проверил медицинское обеспечение военнослужащих и запасы медикаментов и медицинского имущества. Глава Минобороны обратил внимание на поддержание в блиндажах температурного режима.

По завершении поездки Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.

«Не суетитесь, спокойно, всё нормально!» — заявил министр.

Днем ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил, что в настоящее время подготовку проходят 150 тыс. мобилизованных, что является достаточным резервом для ведения СВО. В свою очередь, Шойгу сообщил, что в войска прибыло более 20 тыс. добровольцев, которые не стали дожидаться повесток.

17 декабря президент Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. Российский лидер заслушал предложения военачальников о ближайших и среднесрочных действиях по спецоперации на совещании в оперштабе.


Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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