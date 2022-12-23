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В Финляндии оказались готовы к заявлению Шойгу

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Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Климентьев

Финский министр обороны Кайкконен: России важно, какую позицию Финляндия займет в НАТО

Для министра обороны Финляндии Антти Кайкконена не оказалось ничего неожиданного в заявлении Шойгу о намерении России укрепить свои позиции на северо-западе страны, сообщает Kauppalehti. По его мнению, конкретные действия Москвы будут зависеть от того, какую позицию Финляндия займет в НАТО.

Минна Карккола (Minna Karkkola)

России необходимо укрепить свои позиции на Северо-Западе страны, поскольку НАТО усиливает военное присутствие у границ России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Государственное информационное агентство РИА Новости сообщает, что Шойгу уделил особое внимание вопросу включения в НАТО Финляндии и Швеции.

21 декабря Шойгу встретился в Москве с президентом Владимиром Путиным, который сказал, что поддержит предложения министра обороны.

По мнению Шойгу, в России необходимо "создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа". На данный момент в стране насчитывается пять военных округов.

Министр обороны также заявил, что численность российской армии должна быть увеличена с одного миллиона до полутора миллионов.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen) заявил в смс-сообщении финскому новостному агентству STT, что в заявлениях Шойгу нет ничего нового или неожиданного. По мнению Кайкконена, Россия планирует свои действия исходя из того, каким участником НАТО станет Финляндия. Кайкконен считает, что, несмотря на все заявления, в ближайшем будущем Россия продолжит сосредотачивать свое внимание на Украине.

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Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
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