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РИА Новости

Подлодка "Кронштадт" проекта 677 приступит к госиспытаниям в конце декабря

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Подводная лодка проекта 677 "Кронштадт"
Подводная лодка проекта 677 "Кронштадт".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Минобороны: подлодка "Кронштадт" проекта 677 приступит к госиспытаниям в конце декабря

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил 23 декабря как дату спуска на воду новой дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки" проекта 677 "Лада", строящуюся на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, сообщили в четверг в Минобороны России.

"В конце декабря текущего года АО "Адмиралтейские верфи" приступит к государственным испытаниям подводной лодки 677 проекта – "Кронштадт", - говорится в релизе.

При этом на "Адмиралтейских верфях" продолжается строительство еще двух подводных кораблей проекта 677 – "Вологда" и "Ярославль", которые заложили парно в июне этого года. Госконтракт на их строительство заключен в июне 2019 года на форуме "Армия-2019".

Подлодки проекта 677 относятся к IV поколению неатомных субмарин. По оценке Минобороны РФ, лодки являются самыми современными и перспективными российскими неатомными подводными кораблями "с точки зрения боевой эффективности и ряда других тактико-технических характеристик".

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
677 Лада
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