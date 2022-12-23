Володин назвал начало СВО единственным правильным решением для защиты безопасности России

По словам спикера Госдумы, к ситуации на Украине привела "лживая политика лидеров западных государств"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Начало специальной военной операции (СВО) стало единственным верным решением для защиты безопасности России, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Начало специальной военной операции стало единственным правильным решением для обеспечения безопасности страны. Оно предотвратило катастрофу, защитило миллионы наших граждан и соотечественников", - сказал он на заседании Думы.

По словам Володина, к сегодняшней ситуации на Украине привела "лживая политика лидеров западных государств". "Недавнее циничное заявление [экс-канцлера Германии Ангелы] Меркель, ее признание вскрыло их истинные планы. Исполнять Минские соглашения, как оказалось, никто из них не планировал", - подчеркнул председатель Госдумы.

"На совести Вашингтона и Брюсселя тысячи погибших стариков, женщин, детей, разрушенные города и села, инфраструктура и экономика. Это не просто обман, это преступление, за которое они должны ответить", - добавил он.

В опубликованном 7 декабря интервью германской газете Die Zeit Меркель заявила следующее: "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов - это не современная Украина". По словам Меркель, "всем было ясно", что конфликт был заморожен и проблема не была решена, "но именно это [соглашение] дало Украине бесценное время". Она выразила сомнение в том, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в объеме, в котором они делают это теперь.