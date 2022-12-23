Полтора миллиона зрелых мужчин: в России повысят возраст новобранцев

На срочную службу в армию будут призывать россиян 21-30 лет

На фоне спецоперации в Минобороны задумались повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. Ожидаются и другие перемены. Как будут служить в 2023 году и как менялись сроки службы в российской армии — в материале «Известий».

В каком возрасте будут призывать в армию в 2023 году

Повысить возраст призыва в российскую армию с 18 до 21 года предложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Изменится на три года и предельный возраст призывников: его хотят повысить с 27 до 30 лет. Повышать возраст предлагают поэтапно. Также в планах Минобороны довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн человек с нынешнего миллиона, 695 тысяч из которых составят контрактники.

Военная служба по контракту станет доступна для всех с первого дня призыва. По нынешнему законодательству, служить по контракту с первого дня могут только выпускники вузов и колледжей. Выпускники школ сначала должны три месяца пробыть на срочной службе. Однако сразу в зоны вооруженных конфликтов отправлять молодых людей отнюдь не предлагается — первые четыре месяца они учатся и набираются опыта. Если обучение по военно-учетной специальности длится дольше, то контрактник сначала полностью завершает учебный курс и только потом приступает к боевым обязанностям.

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В Госдуме считают, что новые правила могут утвердить уже в 2023 году. Как пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сначала необходимо дождаться официального предложения от Министерства обороны и внести изменения в законодательство. Скажутся ли предложения на возрасте весеннего призыва-2023 или осеннего призыва-2023, пока неясно.

Сколько будут служить срочники — год или два года

Помимо повышения призывного возраста в Госдуме несколько раз заговаривали об увеличении срока службы с одного до двух лет — как это было до 2008 года. Идею озвучили первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров и зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По мнению депутатов, увеличение срока службы в армии в два раза повысит качество подготовки военнослужащих. «Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — пояснил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

При этом в Кремле подчеркивали, что фиксируют заявления, но пока речь об увеличении срока службы не идет. «Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась. Конечно, здесь главное — это мнение Министерства обороны», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минобороны в свою очередь об увеличении срока службы заявлений не делало. В Совете Федерации усомнились в необходимости возвращаться к двухгодичной системе.

«На боеспособности армии сказывается количество контрактников. А увеличение срока службы по призыву вряд ли значительно повлияет на качество войск», — заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

С 2008 года срок прохождения срочной службы в России составляет один год. До этого он составлял два года в сухопутных войсках и три года — в Военно-морском флоте.

Почему решили увеличить призывной возраст в 2023 году

Повышение возраста призыва с 18 до 21 года продиктовано намерением привлечь в армию зрелых людей, пояснил депутат Юрий Швыткин. По его словам, к этому возрасту граждане успеют получить образование и специальность, повзрослеют, а это, в свою очередь, позволит укрепить обороноспособность и повысить военный потенциал России.

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Согласен с ним и генерал-лейтенант, замглавнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО Айтеч Бижев. «Это уже было в Советском Союзе. Призывали в 21 год и служили по три года. По моему мнению и по опыту прошлых лет, это будет очень хорошо сделано. Призывник в 21 год уже созревший человек, не школьник, не оторван от мамы. И один год службы — это, конечно, очень мало», — сказал Бижев в беседе с «Известиями». Сегодня это крайне актуально, поскольку мы находимся практически во вражеском кольце, и бойцы должны быть, конечно, более взрослыми, подчеркнул генерал-лейтенант.

Ранее в Минобороны подчеркивали, что новобранцы осеннего призыва-2022 не будут направляться в зону СВО или служить на недавно присоединенных территориях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Как россияне служили в армии в разные годы

Регулярная армия по призыву в России возникла при Петре I. На службу призывали мужчин старше 21 года из крестьян, мещан и других сельских сословий. Служить предстояло 15 лет: 6 в армии и 9 лет — в запасе. Призывной возраст постоянно корректировался, периодически ограничения и вовсе отменяли. Так, в 1766-1831 годах в рекруты забирали мужчин 17-35 лет, а в 1831-1855 годах — мужчин 20-25 лет. С 1855 года солдатами становились граждане 20-30 лет. В 1874 году император Александр изменил правила, введя всесословную личную повинность. В армию призывали по жребию и только тех, кому на 1 января исполнилось 20 лет. С 1888 года призывной возраст подняли на год. Эта норма действовала до революции 1917 года. В первые годы существования СССР призывной возраст был снижен до 20 лет, но вскоре снова повышен до 21 года. Предельный возраст призыва составлял 30 лет после чего военнообязанного зачисляли в запас. С 1936 года призывной возраст понизили до 19 лет, а после Второй мировой войны службу в армии отменили. Она возобновилась только в 1967 году, в армию призывали ребят 18-27 лет.

Мария Шаипова