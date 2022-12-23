В России разработали спецкомплекты, автоматически останавливающие кровотечение

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Для российских военных разработали специальный комплект, который станет большим подспорьем для раненых на поле боя. Комплект состоит из жгутов и специального блока управления и имеет способность автоматически останавливать кровотечение.

По словам разработчиков, данный комплект не имеет аналогов в мире. Он разработан предприятием «Фэст» из Костромы. Пока это средство для раненых не пущено в массовое производство, имеется лишь прототип. Об этом рассказал представитель предприятия-разработчика Сергей Матвеев.

Матвеев отметил, что разработка комплекта была начата по просьбе сапёров из штурмовых инженерно-саперных бригад.

Ребята из бригад объяснили всю сложность процесса самостоятельной накладки жгута при ранении или минно-взрывной травме, в условиях, когда на бойце 30-килограммовая броня

- сказал Матвеев.

Это побудило специалистов из «Фэст» заняться разработкой средств для облегчения положения раненых на фронте.

Матвеев объяснил и работу комплекта. По его словам, на руках и ногах военного закрепляют жгуты, а на поясе под бронёй располагается электрический блок управления, который приводит в действие жгуты. Как только боец получает ранение в руку или ногу, он нажимает определённую кнопку на блоке и пневматика автоматически приводит в действие жгут, который начинает автоматически затягиваться.

Кроме того, если боец не в состоянии сам привести в действие механизм комплекта, это может сделать сослуживец, который дистанционно может управлять им, подключившись через Wi-Fi.

Матвеев отметил, что интерес к изобретению уже проявили представители всех родов войск Вооруженных сил Российской Федерации.