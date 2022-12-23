Войти
Военное обозрение

В России разработали спецкомплекты, автоматически останавливающие кровотечение

330
1
+2

Источник изображения: topwar.ru

Для российских военных разработали специальный комплект, который станет большим подспорьем для раненых на поле боя. Комплект состоит из жгутов и специального блока управления и имеет способность автоматически останавливать кровотечение.

По словам разработчиков, данный комплект не имеет аналогов в мире. Он разработан предприятием «Фэст» из Костромы. Пока это средство для раненых не пущено в массовое производство, имеется лишь прототип. Об этом рассказал представитель предприятия-разработчика Сергей Матвеев.

Матвеев отметил, что разработка комплекта была начата по просьбе сапёров из штурмовых инженерно-саперных бригад.

Ребята из бригад объяснили всю сложность процесса самостоятельной накладки жгута при ранении или минно-взрывной травме, в условиях, когда на бойце 30-килограммовая броня

- сказал Матвеев.

Это побудило специалистов из «Фэст» заняться разработкой средств для облегчения положения раненых на фронте.

Матвеев объяснил и работу комплекта. По его словам, на руках и ногах военного закрепляют жгуты, а на поясе под бронёй располагается электрический блок управления, который приводит в действие жгуты. Как только боец получает ранение в руку или ногу, он нажимает определённую кнопку на блоке и пневматика автоматически приводит в действие жгут, который начинает автоматически затягиваться.

Кроме того, если боец не в состоянии сам привести в действие механизм комплекта, это может сделать сослуживец, который дистанционно может управлять им, подключившись через Wi-Fi.

Матвеев отметил, что интерес к изобретению уже проявили представители всех родов войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
06.08.2020
Около 160 танков и других боевых машин получили сухопутные войска и ВДВ в первом полугодии - замглавы Минобороны РФ
19.03.2020
Евкуров проверил боеготовность войск на юге России
10.09.2019
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
26.03.2018
Под боком у России появилась армия мирового уровня
22.12.2015
На российскую авиабазу в Армении поступила очередная партия вертолетов
13.10.2011
Китайские эксперты объяснили, почему Россия и Индия совместно разрабатывают FGFA
18.06.2009
Отечественные дроны поступят на вооружение только через 2-3 года
1 комментарий
№1
23.12.2022 01:55
Цитата, q
Матвеев отметил, что интерес к изобретению уже проявили представители всех родов войск Вооруженных сил Российской Федерации.
Дай Бог чтобы одним интересом дело не ограничилось...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 21:18
  • 1
Военкор: в зоне боевых действий на Украине ведется «война мин»
  • 23.12 21:07
  • 1
Шойгу оценил стоимость поставленного Западом оружия Украине в $97 млрд
  • 23.12 20:59
  • 40186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 20:58
  • 5
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 23.12 20:55
  • 109
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 23.12 19:45
  • 1
Ростех возродил производство материала для авиационного остекления
  • 23.12 18:36
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО отправило на фронт самое необходимое
  • 23.12 18:34
  • 2
Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку во Флориде
  • 23.12 15:32
  • 1
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу
  • 23.12 15:31
  • 5
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 23.12 12:27
  • 4
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 23.12 12:02
  • 6
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
  • 23.12 06:27
  • 1
Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств
  • 23.12 01:55
  • 1
В России разработали спецкомплекты, автоматически останавливающие кровотечение
  • 22.12 21:06
  • 120
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика