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Lenta.ru

Ветер на Марсе оказался достаточно сильным для ветряных турбин

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Облака на Марсе
Облака на Марсе.
Источник изображения: techcult.ru

Специалисты НАСА выяснили, что на Марсе может быть достаточно ветра для использования ветряных турбин в качестве источника энергии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Для того чтобы смоделировать условия на Красной планете, исследователи адаптировали климатическую модель, изначально разработанную для изучения климата на Земле. Учитывались такие факторы, как количество солнечного излучения, содержание пыли в атмосфере и географический рельеф, что позволило определить скорость ветра в разных частях поверхности планеты.

Оказалось, что во многих регионах Марса дуют достаточно сильные ветры, чтобы способствовать выработке ветровой энергии, а в некоторых районах сила ветра достаточна, чтобы служить единственным источником энергии. К этим областям относятся края кратеров и вулканические нагорья, а также места с ледяными образованиями, где ветер может генерировать больше электричества, чем солнечные батареи.

Как пишут авторы, энергия ветра компенсирует суточное и сезонное снижение солнечной энергии, особенно в регионах, представляющих научный интерес, в средних широтах и ​​во время региональных пыльных бурь. Турбины позволят стабилизировать выработку электроэнергии, получаемую солнечными батареями, увеличивая тем самым процент времени, когда мощность превышает расчетные потребности миссии, до 60-90 процентов на значительной части поверхности Марса.

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