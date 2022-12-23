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РИА Новости

Учения России и КНР направлены на укрепление стабильности в АТР, пишут СМИ

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Global Times: российско-китайские учения направлены на укрепление стабильности в АТР

ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие", которые проходят в акватории Восточно-Китайского моря, направлены на укрепление стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), говорится в статье китайской государственной газеты Global Times.

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие" проходят 21-27 декабря. Ранее в министерстве обороны КНР уточнили, что учения пройдут в акватории Восточно-Китайского моря между городами Чжоушань и Тайчжоу восточной китайской провинции Чжэцзян.

"Совместные китайско-российские военные учения направлены на укрепление стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - пишут авторы статьи.

Эти учения повысят возможности двух стран в совместных операциях на море, что окажет сдерживающий эффект на планы США по подавлению Китая и России и участие в этом Японии, сообщается в статье.

Авторы подчеркивают, что Китай и Россия поддерживают открытые, прозрачные и стабильные двусторонние отношения, которые не представляют угрозы для стран региона.

"Укрепление стратегического взаимодействия между двумя странами поможет поддерживать честный и справедливый международный порядок, противодействовать гегемонизму, унилатерализму и силовой политике", - говорится в статье.

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Китай
Россия
США
Япония
Проекты
Военные учения
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