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РИА Новости

ФСВТС: СВО повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию

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Военнослужащие на БМП-80
Военнослужащие на БМП-80.
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Родионов

ФСВТС: спецоперация повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию

КУБИНКА (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине повысила интерес зарубежных заказчиков к российским вооружениям, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в обращении к лауреатам XXII национальной премии "Золотая идея".

Приветствие Шугаева зачитал его зам Михаил Петухов.

"Специальная военная операция значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям. Многие из них показали свою эффективность в ходе боевого применения. В этой связи можно с высокой долей уверенности прогнозировать дальнейший рост спроса на эксплуатируемую продукцию военного назначения отечественного производства", - говорится в обращении Шугаева.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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