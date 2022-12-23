ФСВТС: СВО повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию

ФСВТС: спецоперация повысила интерес иностранных заказчиков к российскому оружию

КУБИНКА (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине повысила интерес зарубежных заказчиков к российским вооружениям, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в обращении к лауреатам XXII национальной премии "Золотая идея".

Приветствие Шугаева зачитал его зам Михаил Петухов.

"Специальная военная операция значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям. Многие из них показали свою эффективность в ходе боевого применения. В этой связи можно с высокой долей уверенности прогнозировать дальнейший рост спроса на эксплуатируемую продукцию военного назначения отечественного производства", - говорится в обращении Шугаева.