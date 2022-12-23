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Макрон: возможное вступление Украины в НАТО приведет к конфликту с Россией

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AFP 2022 / MICHEL EULER

По мнению французского президента Эммануэля Макрона, возможное включение Украины в Североатлантический альянс, может привести к конфронтации с Россией. Правда он выразил сомнение в том, что Украина вступит в НАТО.

"Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное… Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО — а это не самый вероятный сценарий", — прокомментировал Макрон в интервью газете Monde. Он убежден, что Киеву придется предоставить гарантии безопасности.

По мнению французского лидера, безопасность и стабильность в регионе должна включать не только гарантии безопасности для Украины, а также для Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии, а затем и Белоруссии.

"Мы не можем думать о безопасности этой зоны только через призму НАТО", — считает Макрон.

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Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Молдавия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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