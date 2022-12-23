Макрон: возможное вступление Украины в НАТО приведет к конфликту с Россией

По мнению французского президента Эммануэля Макрона, возможное включение Украины в Североатлантический альянс, может привести к конфронтации с Россией. Правда он выразил сомнение в том, что Украина вступит в НАТО.

"Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное… Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО — а это не самый вероятный сценарий", — прокомментировал Макрон в интервью газете Monde. Он убежден, что Киеву придется предоставить гарантии безопасности.

По мнению французского лидера, безопасность и стабильность в регионе должна включать не только гарантии безопасности для Украины, а также для Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии, а затем и Белоруссии.

"Мы не можем думать о безопасности этой зоны только через призму НАТО", — считает Макрон.