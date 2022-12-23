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РИА Новости

Лукашенко не исключил развертывания агрессии против Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Лукашенко заявил, что видит готовность к развертыванию агрессии против Белоруссии

МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя исключать, что против республики может быть развернута агрессия.

"Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину… этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на совещании с силовиками. Слова президента приводит его пресс-служба.

Он напомнил, что в связи с этим ранее принял решение провести проверку сил немедленного реагирования. "У нас в армии есть силы так называемого мгновенного реагирования. Если вдруг что-то неожиданно, то эти силы за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить", - пояснил Лукашенко.

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Страны
Белоруссия
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