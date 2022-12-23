Лукашенко прокомментировал учения российско-белорусской группировки войск

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области.

Лукашенко призвал не искать конспирологию в учениях группировки войск России и Белоруссии

МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не нужно искать конспирологию в тренировках совместной белорусско-российской группировки войск на территории республики: учения более масштабны из-за внешних угроз.

"Хочешь мира - готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России", - сказал президент в четверг на совещании об итогах проверки силового блока страны. Слова Лукашенко приводит Sputnik Беларусь.

Он напомнил, что у Белоруссии и России согласно давним договоренностям создана группировка вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству. "Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.