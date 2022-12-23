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Военное обозрение

Россия в ноябре стала одним из крупнейших поставщиков стали в Индию

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Источник изображения: topwar.ru

Россия в условиях беспрецедентных западных санкций продолжает переориентирование своего экспорта на рынки азиатского региона. Наряду с Китаем, наша страна активно наращивает торговлю с Индией.

Так, согласно информации от международного ценового агентства Argus со ссылкой на отчеты индийского Министерства стали, Россия в ноябре стала одним из крупнейших поставщиков стали в Индию, отгрузив за данный период 62,7 тыс. тонн горячекатаного рулона.

Аналитики подчеркивают, что российские поставки в прошлом месяце обеспечили более 10% от индийского импорта и в разы превысили объемы других крупных экспортеров, в частности, Китай, Японию и Вьетнам.

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация обусловлена сразу несколькими факторами.

Во-первых, Индия резко нарастила импорт уже готовой стали, так как испытывает трудности с закупкой коксующихся углей и не может полноценно запустить свою металлургическую промышленность. Во-вторых, попав под западные санкции, Россия вынуждена переориентировать ощутимую часть своего экспорта, ранее предназначавшегося для Европы, на другие рынки, в частности, азиатские.

Наконец, аналитики считают, что наращивание Индией объемов закупки именно российской стали также обусловлено ослаблением нашей национальной валюты на фоне роста мировых цен.

В то же время, в Argus подытожили, что столь впечатляющие ноябрьские показатели все равно не решили проблему с падением производства стали в России. Так, в октябре текущего года наша страна произвела на 11,5% меньше стали, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Китай, наоборот, увеличил данный показатель на 11%.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Китай
Россия
Япония
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