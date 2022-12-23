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Военное обозрение

Военкор: в зоне боевых действий на Украине ведется «война мин»

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженный конфликт на Украине является не только противостоянием артиллерии и средств ее наведения, но также и войной мин. Обе стороны конфликта активно производят минирование местности, в которой ведутся боевые действия. Количество погибших от мин с обеих сторон занимает второе место после жертв артобстрелов.

Этому страшному оружию противостоят инженерные подразделения, занимающиеся разминированием полей, дорог и гражданских объектов, на которых боевики ВСУ оставили внушительное количество взрывных устройств. Об этом сообщает военкор в своем Telegram-канале Старше Эдды.

Когда у ВСУшников при отступлении есть время, они активно устанавливают мины и тщательно их маскируют. Дороги, обочины и съезды с них они минируют противотанковыми и противопехотными минами различных моделей в расчете на подрыв техники и спешившегося личного состава.

Наиболее популярны противопехотные мины МОН-50, ПМН и ОЗМ-72, а также мины-ловушки и мины-сюрпризы. Под брошенной техникой и ящиками с гвоздями противник устанавливает связки гранат с растяжками и мины с разжимным механизмом запуска.

Боевики ВСУ также не гнушаются дистанционным минированием городской застройки минами-лепестками, от которых страдает преимущественно мирное население.

Саперам приходится обезвреживать по 100-150 мин различных систем ежедневно. Если бы не их героическая работа, жертв как среди военнослужащих так и среди гражданского населения было бы на порядок больше.

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Страны
Украина
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1 комментарий
№1
23.12.2022 21:18
Цитата, q
Обе стороны конфликта активно производят минирование местности, в которой ведутся боевые действия. Количество погибших от мин с обеих сторон занимает второе место после жертв артобстрелов.
Наравне со владением личным оружием все до единого военнослужащие (призывники, контрактники, мобилизованные, добровольцы...) должны пройти практические курсы по минному делу на которых они должны получать практические навыки обнаружения и нейтрализации наиболее часто применяемых  в современных   конфликтах мин, уметь устанавливать и снимать минные и сигнальные заграждения.
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