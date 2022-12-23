Военкор: в зоне боевых действий на Украине ведется «война мин»

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Вооруженный конфликт на Украине является не только противостоянием артиллерии и средств ее наведения, но также и войной мин. Обе стороны конфликта активно производят минирование местности, в которой ведутся боевые действия. Количество погибших от мин с обеих сторон занимает второе место после жертв артобстрелов.

Этому страшному оружию противостоят инженерные подразделения, занимающиеся разминированием полей, дорог и гражданских объектов, на которых боевики ВСУ оставили внушительное количество взрывных устройств. Об этом сообщает военкор в своем Telegram-канале Старше Эдды.

Когда у ВСУшников при отступлении есть время, они активно устанавливают мины и тщательно их маскируют. Дороги, обочины и съезды с них они минируют противотанковыми и противопехотными минами различных моделей в расчете на подрыв техники и спешившегося личного состава.

Наиболее популярны противопехотные мины МОН-50, ПМН и ОЗМ-72, а также мины-ловушки и мины-сюрпризы. Под брошенной техникой и ящиками с гвоздями противник устанавливает связки гранат с растяжками и мины с разжимным механизмом запуска.

Боевики ВСУ также не гнушаются дистанционным минированием городской застройки минами-лепестками, от которых страдает преимущественно мирное население.

Саперам приходится обезвреживать по 100-150 мин различных систем ежедневно. Если бы не их героическая работа, жертв как среди военнослужащих так и среди гражданского населения было бы на порядок больше.