Индия продолжает делать ставку на ДЭПЛ в развитии подводного флота

Источник изображения: topwar.ru

Пятая подводная лодка класса «Кальвари», с названием «Вагир», была доставлена во вторник 20 декабря ВМС Индии компанией Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), Мумбаи. «Вагир», переданный индийским морякам, в ближайшее время будет принят на вооружение и приступит к несению службы.

Индия сосредоточила внимание на укреплении своего морского потенциала, максимально сконцентрировав возможности усиления присутствия в Индийском океане на фоне опасений по поводу растущей китайской угрозы. Так говорят в самом Нью-Дели.

В общей сложности шесть ДЭПЛ класса «Кальвари» по проекту Scorpene строятся на MDL в сотрудничестве с Группой ВМС Франции. Спущенный на воду в ноябре 2020 года «Вагир» приступил к ходовым испытаниям в феврале 2022 года. Подлодка завершила все основные испытания, включая тестирование вооружения и датчиков, в более короткие сроки по сравнению с ранними подводными лодками того же класса. В ближайшее время подводная лодка войдет в состав индийских ВМС.

Первая лодка класса «Кальвари» была принята в арсенал индийских моряков в декабре 2017 года, и в настоящее время в составе ВМС Индии находятся четыре подводные лодки этого проекта. «Вагир» станет уже пятой, а шестая и, в соответствии с контрактом последняя подводная лодка - «Вагшеер», в данный момент проходит ходовые испытания и, вероятно, будет сдана в следующем году.

Субмарины проекта Scorpene изначально строились французами для себя. Однако после того, как руководство страны решило отдать приоритет атомным подводным лодкам, дизель-электрические подлодки стали экспортной историей.

Имеющая длину 67,5 метров подлодка «Кальвари» оснащена 4-мя дизельными двигателями и 360-ю элементами аккумуляторной батареи. Судно способно нести на борту 18 торпед SUT или противокорабельные ракеты SM.39 EXOSET, которые могут быть заменены 30-ю минами. Бесшумный двигатель с постоянным намагничиванием способен разогнать субмарину до 20 км/ч на поверхности, или же до 37 км/ч в подводных просторах.