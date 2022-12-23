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Интерфакс-АВН

Корабли РФ и Китая приступили к учениям "Морское взаимодействие-2022"

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РК "Варяг"
РК "Варяг".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Китая в Восточно-Китайском море приступили к отработке задач совместного учения "Морское взаимодействие-2022", сообщили в Минобороны РФ.

"На переходе морем моряки ВМФ России и ВМС Китая отработали совместное тактическое маневрирование, провели тренировку по связи. Также над Восточно-Китайским морем выполнили полёты российские палубные вертолёты Ка-27 в противолодочном варианте", - сообщили в ведомстве в четверг.

Там сообщили, что корабли накануне встретились в акватории Восточно-Китайского моря южнее острова Чуджудо и отправились в район учений.

По данным Минобороны РФ, в ходе активной части учения запланированы совместные ракетные и артиллерийские стрельбы, отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия.

"Основной целью учения является укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщили ранее в Минобороны РФ.

Россию на учениях представляет флагман Тихоокеанского флота крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Совершенный".

От военно-морских сил Китая будут задействованы два эскадренных миноносца, два сторожевых корабля, корабль комплексного снабжения и дизельная подводная лодка, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 года в Жёлтом море в рамках учений ШОС. С 2012 года вне рамок ШОС проходят ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие", направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.

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