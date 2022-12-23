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ЦАМТО

Ростех оснастил объекты ТЭК новой системой защиты от беспилотников

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Росэлектроника
Росэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

ЦАМТО, 22 декабря. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех завершил поставку первой партии новых систем подавления беспилотников "Серп-ВС" на объекты топливно-энергетического комплекса.

Оборудование предназначено для борьбы с малыми дронами, может работать автономно на удаленной позиции и защищать как мобильные, так и стационарные объекты. Объединение нескольких таких систем позволяет организовать защиту протяженной инфраструктуры.

"Серп-ВС" способен подавить канал управления беспилотником, разорвать связь с оператором, вывести из строя навигационное оборудование, дезориентировать дрон в пространстве и сорвать выполнение полетного задания. Система нейтрализует сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou (в диапазонах L1, L2, L5), а также разрывает управление дронами по Wi-Fi.

"Мы видим, с какими рисками связано растущее использование беспилотников как в военной, так и в гражданской сферах. Объекты топливно-энергетического комплекса относятся к критически важной инфраструктуре нашей страны. Разработка "Росэлектроники" позволяет повысить их безопасность с помощью радиоэлектронного воздействия на дроны самых разных производителей", – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Устройство может обеспечивать защиту от дронов как стационарных, так и мобильных объектов. Потребляемая мощность передатчика составляет 150 Вт, дальность действия – до 3 км. "Серп-ВС" "видит" БЛА-нарушитель в секторе от -10 до 80 град. по вертикали и на 360 град. по горизонтали. Связь с собственным пунктом управления осуществляется по сети Ethernet.

В составе "Росэлектроники" разработку, поставку и установку систем ведет НИИ "Вектор".

"Развитие беспилотных летательных аппаратов привело к тому, что небольшие любительские дроны стали активно использоваться для промышленного шпионажа и совершения диверсий на объектах критической инфраструктуры. На высоте в несколько десятков метров такой аппарат невидим глазу, его невозможно сбить. Поэтому средства радиоэлектронной борьбы, в первую очередь ориентированные на работу с малыми летательными аппаратами, – единственное эффективное противодействие", – заявил заместитель генерального директора по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Андрей Сорокин.

НИИ "Вектор" – одно из ведущих предприятий России по разработке и производству продукции в областях радиотехники и радиоэлектроники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Ростех
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ГЛОНАСС
ИТ
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