Ростех возродил производство материала для авиационного остекления

ЦАМТО, 22 декабря. ОНПП "Технология" им. А.Г.Ромашина Госкорпорации Ростех возродило производство российской полимерной пленки, используемой в производстве высокопрочного остекления авиационной техники.

С вводом в эксплуатацию производственной линии выпуск многослойных стекол (триплексов и пентаплексов) полностью локализован на территории России.

Производство полимерной пленки для авиационного остекления в России было утрачено в 1990-х годах после закрытия ряда профильных предприятий, поэтому при выпуске таких изделий использовался импортный материал. В рамках импортозамещения специалистами Научно-исследовательского института полимеров им. академика В.А.Каргина в Дзержинске была создана новая марка высокопрочной термостойкой полимерной пленки и налажено ее серийное производство.

"Полностью локализованное производство высокопрочного остекления для авиационной техники – еще один шаг к независимости от импортных поставщиков в этой сфере, что очень важно сегодня, когда на нашу страну оказывается беспрецедентное давление. Качество полимерной пленки, выпущенной нашими предприятиями, не уступает лучшим импортным образцам. Мы готовы на 100% обеспечить этой продукцией авиационную отрасль", – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Триплекс состоит из двух силикатных стекол, соединенных между собой пленкой, пентаплекс – из трех листов стекла и двух склеивающих слоев. Созданное по такой технологии остекление обладает высокой прочностью, прозрачностью, выдерживает перепады температур в диапазоне от –60 до +130 град. С, что важно для авиационного остекления, которое эксплуатируется в экстремальных условиях.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".