Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств

Ереван. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о крайне напряженной гуманитарной обстановке в Нагорном Карабахе из-за закрытия Азербайджаном Лачинского коридора и невыполнении российскими миротворцами своей миссии.

"Создавшийся в Лачинском коридоре (связывает Нагорный Карабах с Арменией - ИФ) кризис все еще не получил своего решения. В результате незаконной блокады со стороны Азербайджана гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная. Действия Баку незаконны и нарушают международные обязательства, в частности, положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, в соответствии с подписанным главами Армении, России и Азербайджана заявлением Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев, а Азербайджан должен гарантировать беспрепятственное передвижение.

"Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев - не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор", - отметил Пашинян.

Он также заявил о необходимости активизации международного сообщества в решении нагорно-карабахской проблемы.

"Необходимо также активно работать для направления в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссии по сбору фактов ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян.

Кроме того, он сообщил, что Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному договору, и "мы готовы подписать соглашение по этому содержанию, и надеюсь, что реакция Азербайджана будет положительной".

"Армения также несколько месяцев назад передала Азербайджану свои предложения по дальнейшей работе комиссии по делимитации и демаркации границы, однако до сих пор нет ответа. Армения передала свои предложения по открытию региональных коммуникаций, и готова пойти на незамедлительное решение", - сказал Пашинян.

Премьер Армении заявил, что Ереван продолжит усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе.