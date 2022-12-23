Войти
Интерфакс-АВН

Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств

511
1
-1
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © Sputnik / Асатур Есаянц

Ереван. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о крайне напряженной гуманитарной обстановке в Нагорном Карабахе из-за закрытия Азербайджаном Лачинского коридора и невыполнении российскими миротворцами своей миссии.

"Создавшийся в Лачинском коридоре (связывает Нагорный Карабах с Арменией - ИФ) кризис все еще не получил своего решения. В результате незаконной блокады со стороны Азербайджана гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная. Действия Баку незаконны и нарушают международные обязательства, в частности, положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, в соответствии с подписанным главами Армении, России и Азербайджана заявлением Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев, а Азербайджан должен гарантировать беспрепятственное передвижение.

"Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев - не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор", - отметил Пашинян.

Он также заявил о необходимости активизации международного сообщества в решении нагорно-карабахской проблемы.

"Необходимо также активно работать для направления в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссии по сбору фактов ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян.

Кроме того, он сообщил, что Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному договору, и "мы готовы подписать соглашение по этому содержанию, и надеюсь, что реакция Азербайджана будет положительной".

"Армения также несколько месяцев назад передала Азербайджану свои предложения по дальнейшей работе комиссии по делимитации и демаркации границы, однако до сих пор нет ответа. Армения передала свои предложения по открытию региональных коммуникаций, и готова пойти на незамедлительное решение", - сказал Пашинян.

Премьер Армении заявил, что Ереван продолжит усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
ООН
Проекты
2020-й год
ОБСЕ
Похожие новости
16.09.2022
Попытка втянуть Россию в конфликт в Карабахе обернулась провалом
02.12.2021
«Зачем «Спутник» распространяет дезы Пухова»
01.09.2021
Несбывшиеся надежды
30.12.2020
Сенатор Бондарев: СНВ-3 все равно придется менять из-за технического прорыва ряда стран
05.03.2020
Freitag (Германия): Запад действительно в опасности?
09.04.2018
НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
1 комментарий
№1
23.12.2022 06:27
Из отдельных появляющихся сообщений из Армении создаётся ощущение, что Россия фактически слила Армению?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 21:18
  • 1
Военкор: в зоне боевых действий на Украине ведется «война мин»
  • 23.12 21:07
  • 1
Шойгу оценил стоимость поставленного Западом оружия Украине в $97 млрд
  • 23.12 20:59
  • 40186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 20:58
  • 5
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 23.12 20:55
  • 109
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 23.12 19:45
  • 1
Ростех возродил производство материала для авиационного остекления
  • 23.12 18:36
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО отправило на фронт самое необходимое
  • 23.12 18:34
  • 2
Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку во Флориде
  • 23.12 15:32
  • 1
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу
  • 23.12 15:31
  • 5
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 23.12 12:27
  • 4
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 23.12 12:02
  • 6
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
  • 23.12 06:27
  • 1
Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств
  • 23.12 01:55
  • 1
В России разработали спецкомплекты, автоматически останавливающие кровотечение
  • 22.12 21:06
  • 120
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика