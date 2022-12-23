Politico: США обсуждают с Европой и Украиной план Киева по мирному урегулированию

Как пишет газета, вопрос о мирном урегулировании конфликта на Украине представляет для американской стороны трудности

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Представители власти Соединенных Штатов в течение нескольких последних недель обсуждали с европейскими и украинскими чиновниками предложения Киева по урегулированию конфликта. Об этом в среду сообщила газета Politico.

По ее данным, обсуждения ведутся в таком формате несмотря на публичные заявления вашингтонской администрации о том, что решение конфликта на Украине будет определяться самими украинцами. Стороны обсуждают, в частности, каким должно быть прекращение боевых действий и можно ли обсудить более предметно предложения президента Украины Владимира Зеленского зимой.

Как пишет газета, вопрос о мирном урегулировании конфликта на Украине представляет для американской стороны трудности. Чиновники США признают, что поддержка ведения боевых действия не может продолжаться бесконечно и необходимо принимать "ощутимые меры" по дипломатическому завершению конфликта.

В среду президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом США Джо Байденом на встрече в Белом доме предложения Киева по урегулированию украинского конфликта и что американский лидер поддержал его идею о проведении саммита для обсуждения этих предложений.

Как сообщалось на сайте украинского президента, ранее Зеленский в беседе с президентом США выступил с инициативой созыва глобального саммита мира. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не слышали про инициативу президента Украины.

Выступая в середине ноября по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.