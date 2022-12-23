Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции обсудили кризис на Украине

Стороны также обсудили среду безопасности на Черном море и современные вызовы

ТБИЛИСИ, 22 декабря. /ТАСС/. Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции на трехсторонней встрече в турецком Кайсери обсудили вопросы обеспечения безопасности на Черном море, а также кризис на Украине. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе грузинского оборонного ведомства.

"Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял участие в азербайджано-турецко-грузинском <...> [собрании] в Турции. После двусторонних встреч Джуаншер Бурчуладзе встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым в трехстороннем формате. Стороны обсудили среду безопасности на Черном море и современные вызовы, а также события, развивающиеся на Украине", - сказано в сообщении.

Главы оборонных ведомств стран также отметили важность диверсификации путей поставок энергоносителей и усиление энергетической безопасности. Бурчуладзе, Акар и Гасанов обсудили планы военного сотрудничества. Как отметил министр обороны Грузии, совместные учения и встречи на экспертном уровне еще больше сближают три страны, добавили в пресс-службе.

В конце встречи министры трех стран подписали совместное коммюнике.

Бурчуладзе посетил Кайсери для участия в трехсторонней встрече с коллегами из Турции и Азербайджана. Он также встретился по отдельности с министрами обороны этих стран. Трехсторонние переговоры в таком формате между Тбилиси, Баку и Анкарой ведутся с 2012 года.