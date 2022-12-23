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Интерфакс-АВН

Первый запуск новой японской ракеты H3 может состояться в феврале будущего года

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РН H2A
Запуск тяжелой ракеты-носителя H2A.
Источник изображения: © EPA/JAXA

Токио. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый запуск новой ракеты-носителя H3, которая в будущем станет основной для космических запусков Японии, может состояться 12 февраля 2023 года, сообщил телеканал NHK.

"Что касается новой флагманской ракеты Японии H3, идет процесс согласования для запуска ракеты 12 февраля следующего года с космодрома Танегасима в префектуре Кагосима.", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

"H3 заменит являющуюся на данный момент основной ракетой Японии H-2A, ее разработка близится к завершению", - подчеркивается в сообщении.

По данным телеканала, в ноябре Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и компания-разработчик ракеты Mitsubishi Heavy Industries провели испытание двигательной системы ракеты, чтобы удостовериться в ее готовности к запуску.

По плану JAXA, H3 сможет выводить полезную нагрузку массой более 4 тонн на солнечно-синхронную орбиту и около 8 тонн на геопереходную орбиту, что в 1,3 раза превышает массу полезной нагрузки, которую способна выводить ракета H2A, используемая в настоящий момент Японией для космических запусков.

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Страны
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
JAXA
MHI
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