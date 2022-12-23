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ЦАМТО

ВМС Индии получили пятую НАПЛ класса "Кальвари"

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Источник изображения: Фото: pib.gov.in

ЦАМТО, 22 декабря. Как сообщило Минобороны Индии, 20 декабря состоялась церемония передачи командованию ВМС Индии пятой из шести заказанных неатомных подводных лодок класса "Скорпен" ("Кальвари") – "Вагир".

Поставка НАПЛ выполнена после успешного завершения испытаний, которые начались 1 февраля 2022 года. Как предполагается, подводная лодка войдет в боевой состав ВМС Индии в ближайшее время.

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью в 187,98 млрд. рупий, предусматривающие строительство шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Строительство подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). Новые субмарины заменят устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" (Тип-209/1500).

В феврале 2010 года, наряду с пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.). График поставки субмарин "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой субмарины в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. На текущий момент срок передачи последней НАПЛ перенесен на 2023 год.

Строительство головной НАПЛ серии началось в декабре 2006 года. ВМС Индии "Кальвари" была передана 21 сентября и вошла в боевой состав флота 14 декабря 2017 года с опозданием почти на 6 лет. Вторая подлодка серии, "Хандери", была принята на вооружение ВМС Индии в сентябре 2019 года, третья, "Карандж" (Karanj), – в марте 2021 года, четвертая, "Вела", – в ноябре 2021 года.

Пятая подводная лодка, "Вагир", была спущена на воду 12 ноября 2020 года. Спуск на воду последней НАПЛ серии, "Вагшир" (Vagsheer), состоялся в апреле 2022 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
DCNS
Mazagon Dock
Проекты
2020-й год
209 тип
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