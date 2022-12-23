ВМС Индии получили пятую НАПЛ класса "Кальвари"

ЦАМТО, 22 декабря. Как сообщило Минобороны Индии, 20 декабря состоялась церемония передачи командованию ВМС Индии пятой из шести заказанных неатомных подводных лодок класса "Скорпен" ("Кальвари") – "Вагир".

Поставка НАПЛ выполнена после успешного завершения испытаний, которые начались 1 февраля 2022 года. Как предполагается, подводная лодка войдет в боевой состав ВМС Индии в ближайшее время.

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью в 187,98 млрд. рупий, предусматривающие строительство шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Строительство подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). Новые субмарины заменят устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" (Тип-209/1500).

В феврале 2010 года, наряду с пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.). График поставки субмарин "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой субмарины в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. На текущий момент срок передачи последней НАПЛ перенесен на 2023 год.

Строительство головной НАПЛ серии началось в декабре 2006 года. ВМС Индии "Кальвари" была передана 21 сентября и вошла в боевой состав флота 14 декабря 2017 года с опозданием почти на 6 лет. Вторая подлодка серии, "Хандери", была принята на вооружение ВМС Индии в сентябре 2019 года, третья, "Карандж" (Karanj), – в марте 2021 года, четвертая, "Вела", – в ноябре 2021 года.

Пятая подводная лодка, "Вагир", была спущена на воду 12 ноября 2020 года. Спуск на воду последней НАПЛ серии, "Вагшир" (Vagsheer), состоялся в апреле 2022 года.