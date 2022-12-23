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ТАСС

Марсианский зонд InSight из-за нехватки энергии завершил четырехлетнюю миссию

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Посадочный модуль InSight
Посадочный модуль InSight.
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech via AP

Попытки принять сигнал от аппарата еще будут предприняты, хотя успех маловероятен

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Марсианский зонд InSight завершил свою работу из-за нехватки энергии. Как сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем сайте, модуль проработал на Красной планете четыре года.

По его данным, специалистам "не удалось связаться с посадочным модулем после двух последовательных попыток, из чего следует, что в солнечных батареях космического корабля закончилась энергия". При этом в ведомстве отметили, что попытки принять сигнал от аппарата еще будут предприняты, хотя успех маловероятен. Указывается, что в последний раз связь удалось установить 15 декабря.

Спускаемый модуль InSight совершил посадку на поверхность Марса в декабре 2018 года для поисков марсотрясений и изучения внутренней структуры планеты. Уже в первые полгода работы он зафиксировал около 170 марсотрясений, что помогло ученым определить размеры ядра Марса, а также его коры и мантии. 

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