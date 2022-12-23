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ТАСС

Конгрессмен заявил, что США не должны направлять миллиарды долларов Украине

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Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: Jakub Porzycki via Reuters Connect

Член Палаты представителей Конгресса, республиканец Пол Госар считает, что у США нет интересов защищать Киев

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не должна предоставлять Украине военную помощь на миллиарды долларов, она в этом не может быть заинтересована. Такое мнение выразил в среду член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар (от штата Аризона) после выступления украинского президента Владимира Зеленского на совместном заседании обеих палат американского законодательного органа.

"Я вновь призываю к миру. Зеленский пришел в Конгресс, чтобы просить миллиарды и миллиарды на войну. Мы не должны финансировать эту войну. У нас нет интересов защищать Украину. Настоящий лидер будет стремиться к миру", - написал политик в Twitter.

В свою очередь член нижней палаты Конгресса Николь Маллиотакис (республиканка от штата Нью-Йорк) подчеркнула, что американские "налогоплательщики уже предоставили 62% помощи Украине". "Наш долг составляет $31 трлн, и мы просто не можем брать на себя основное бремя, если союзники не внесут свою справедливую долю", - добавила она в сети микроблогов.

При этом конгрессмен Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) отказался слушать выступление Зеленского в Конгрессе. "Я нахожусь в Вашингтоне, но не буду присутствовать на выступлении украинского лоббиста", - отметил он в Twitter, говоря о Зеленском.

Украинский лидер посетил американскую столицу по приглашению президента США Джо Байдена, с которым он провел переговоры, после чего встретился с руководством Конгресса и затем выступил в законодательном органе с речью. 

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Страны
США
Украина
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