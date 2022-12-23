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ТАСС

Антонов заявил о невообразимых последствиях действий США на Украине

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Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Посол России в США также сообщил, что вызывают глубокую озабоченность рассуждения о гипотетической поставке украинцам ракет ATACMS

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Провокационные действия администрации Соединенных Штатов на Украине неуклонно ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже вообразить. Об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом и прозвучавшие заявления американского политического руководства. Его высказывания распространила российская дипмиссия.

"Несмотря на наши предупреждения, Киеву будут отправлены поставки ЗРК Patriot. Однако у республики нет специалистов для их обслуживания. Значит, это будут американцы? Или граждане другой страны НАТО? Здесь не могут не осознавать, что западные вооружения систематично уничтожаются нашими военными. Думаю, все прекрасно понимают, какая судьба может ожидать персонал, который станет управлять данными комплексами на территории Украины", - отметил Антонов.

"Хочу подчеркнуть, что мы на всех уровнях неоднократно пытались и пытаемся воззвать к здравому смыслу. Подчеркивали, что провокационные действия США неуклонно ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже вообразить. Так, вызывают глубокую озабоченность рассуждения о гипотетической поставке украинцам ракет ATACMS и ударных БЛА дальнего радиуса действия", - добавил посол. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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