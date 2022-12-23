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ТАСС

Зеленский заявил, что украинские военные "сами умеют управлять американскими танками"

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Laurent Van der Stockt for Le Monde/ Getty Images

Он подчеркнул, что не будет "просить американских военных биться вместо" украинцев

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду перед Конгрессом США, заявил, что "не просит американских солдат воевать за Украину", потому что украинские силовики "сами могут управлять американскими танками".

"Мы не будем просить американских военных биться вместо нас, сражаться. Я хочу заверить вас, что украинские военные могут управлять американскими танками прекрасно. И самолетами тоже", - сказал он.

После этого Зеленский обратился к Конгрессу с традиционными просьбами о финансовой помощи. "Финансовая помощь также является крайне важной. Спасибо вам большое, благодарю вас как за финансовые пакеты, которые вы уже предоставили нам, так и за те, насчет которых вы, возможно, еще решите", - сказал он. Всю речь он произнес на английском языке.

В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за восемь месяцев вооруженного конфликта усилиями западных стран было завербовано свыше 8 тыс. иностранных наемников. Как ранее рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский, число иностранцев в рядах Вооруженных сил Украины таково, что они выполняют уже не только командные функции, но и лично работают на огневых позициях. По его словам, это связано в основном с тем, что военнослужащие украинской армии не обучены применению поставляемых Западом вооружений.

В среду власти США сообщили, что выделят Украине новый пакет военной помощи в объеме $1,85 млрд, в который впервые войдут в том числе комплексы Patriot. 1 млрд будет выделен по линии Госдепартамента, 850 млн - по линии Пентагона. Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Как заявил, в частности, 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью Вооруженных сил России в случае их поставки Киеву. 

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