Шойгу заявил о необходимости сохранения мира в Нагорном Карабахе и Сирии

Шойгу: России необходимо обеспечить сохранение мира в Нагорном Карабахе и Сирии

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в 2023 году будут проводить специальную военную операцию (СВО) против Киева до полного выполнения ее задач, а также продолжат свои миссии в Сирии и Нагорном Карабахе, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава министерства Сергей Шойгу.

"Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии", - сказал Шойгу, перечисляя задачи и планы развития российской армии.