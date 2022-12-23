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РИА Новости

Шойгу заявил о необходимости сохранения мира в Нагорном Карабахе и Сирии

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: России необходимо обеспечить сохранение мира в Нагорном Карабахе и Сирии

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в 2023 году будут проводить специальную военную операцию (СВО) против Киева до полного выполнения ее задач, а также продолжат свои миссии в Сирии и Нагорном Карабахе, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава министерства Сергей Шойгу.

"Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии", - сказал Шойгу, перечисляя задачи и планы развития российской армии.

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Шойгу Сергей
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