Пуски европейской ракеты Vega-C приостановили после неудачного старта

Президент компании - оператора запусков Arianespace Стефан Исраэль сообщил, что для установления причин неудачного пуска создается комиссия, состоящая из представителей Arianespace и Европейского космического агентства

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Пуски новой легкой европейской ракеты Vega-C приостановлены до выяснения причин неудачного старта, который состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане в среду. Об этом сообщил журналистам президент компании - оператора запусков Arianespace Стефан Исраэль.

По его словам, для установления причин неудачного пуска создается комиссия, состоящая из представителей Arianespace и Европейского космического агентства. "Эта независимая комиссия должна будет установить все причины отказа [систем ракеты] и предложить долговременные меры для возобновления надежных и безопасных полетов ракеты Vega-C", - сказал Исраэль, подчеркнув, что пуски ракеты приостанавливаются до завершения работы комиссии.

Ракета Vega-C должна была вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6. Однако примерно через 2 минуты 27 секунд после старта произошел сбой работы двигателя.

В свою очередь глава итальянской компании Avio Джулио Ранзо допустил, что неудачный старт может быть связан с нарушением в работе двигателя второй ступени, созданной этой организацией. "Мы признаем свою ответственность в неудачном запуске ракеты Vega-C", - отметил Ранзо.

Vega-C является новой версией ракеты легкого класса Vega, которая используется с 2012 года.