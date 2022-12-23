Путин назвал сильные стороны России

Президент Путин назвал ядерную триаду, ВКС и ВМФ сильными сторонами России

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сформулировал сильные стороны РФ: ядерная триада, ВКС, ВМФ, но есть и поле для совершенствования - это сухопутные войска, системы связи.

"Мы знаем свои преимущества: ядерная триада, военно-космические силы, военно-морской флот в отдельных сегментах и так далее. Мы это знаем, это у нас есть и все это в нужном состоянии находится. Мы видим и то, что нам нужно сделать и для совершенствования вооруженным сил, в том числе сухопутных войск. Контрбатарейной борьбы, систем связи и так далее", - сказал Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.

Он добавил, что у России есть все возможности, чтобы наращивать потенциал "на собственной научной технологической, производственной и кадровой базе" без ущерба для развития экономики и социальной сферы.

"У нас именно в России, и таких стран немного в мире, я уж не говорю про наших соседей. У них скоро совсем ничего не будет, все будет только в виде подачек и деньгами, и вооружениями, и боеприпасами, только подачки. В России совсем все по-другому. У нас есть все. Я хочу это подчеркнуть. Именно все, все возможности для того, чтобы наращивать этот потенциал, и мы безусловно будем это делать без всяких скидок", - отметил Путин.