Байден рассказал, почему Украина не получит все запрашиваемое оружие

Байден: США не хочет провоцировать Третью мировую войну

Президент Джо Байден объяснил свое нежелание обеспечить Украину всем современным вооружением, которое она хочет, заявив, что предоставление ракет большей дальности и другого сложного оборудования может привести к напряженности в союзах США в Европе, включая НАТО.

“Идея о том, что мы дадим Украине материальные средства, которые принципиально отличаются от того, что уже направляется туда, будет иметь перспективу раскола НАТО, раскола Евросоюза и всего остального мира”, — сказал Байден на пресс-конференции в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Мы собираемся предоставлять Украине то, что ей нужно, чтобы она могла защитить себя, чтобы она могла преуспеть и добиться успеха на поле боя”, — сказал он в ответ на вопрос украинского журналиста, который спросил, почему США не предоставят Киеву все, что он хочет, включая армейскую тактическую ракетную систему.

Байден повернулся к Зеленскому и пошутил: “Его ответ — да”.

Пакет вооружений, одобренный Байденом в среду, когда Зеленский посетил Вашингтон в своей первой поездке за пределы Украины после начала спецоперации, включает в себя зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Киев неоднократно просил о более совершенном оружии, которое имело бы больший радиус действия, чем его нынешняя артиллерия. Москва предупредила, что такое оружие будет рассматриваться как прямое вовлечение союзников Украины в конфликт, что чревато эскалацией.

Некоторые страны Европы, в том числе входящие в НАТО, выразили обеспокоенность по поводу того, что их втягивают в расширенный конлфикт с Москвой. Вот почему НАТО, например, в течение нескольких месяцев отказывалось соглашаться на призывы Украины о создании бесполетной зоны, охраняемой самолетами НАТО. Другие страны альянса, включая бывшие коммунистические страны, такие как Польша, стремятся остановить Россию любой ценой.

“Я провел несколько сотен часов с глазу на глаз с нашими европейскими союзниками и главами государств этих стран, доказывая, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину, — сказал Байден. — Они полностью это понимают, но не собираются вступать в войну с Россией. Они не хотят Третьей мировой войны”.

Несмотря на напряженность по поводу того, будут ли США поставлять более современное вооружение и как быстро, Байден и Зеленский проявили теплоту по отношению друг к другу.

На вопрос ранее на пресс-конференции, что произойдет после того, как Украина получит первый Patriot, Зеленский ответил: “После этого мы пошлем еще один сигнал президенту Байдену о том, что мы хотели бы получить их больше”. Зрители засмеялись.

Байден предупредил, что пройдет некоторое время, прежде чем первый Patriot будет готов к бою в Украине, поскольку солдат противовоздушной обороны страны сначала нужно научить, как его использовать.

Даже если это одна система Patriot, "это значительный прорыв”, заявил представитель сил противовоздушной обороны Украины Юрий Игнат в телевизионном интервью в среду.

Зенитно-ракетный комплекс поможет стране защититься от российских баллистических ракет, а “также поможет усилить противовоздушную оборону от крылатых ракет и российских реактивных самолетов”.

Он сказал, что украинским солдатам потребуется “менее шести месяцев”, чтобы обучиться использованию системы, не предоставив более конкретной информации.