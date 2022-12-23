Использование реестра технологий ИИ ускорит принятие на вооружение военной техники

Начальник группы технического зрения и синтеза данных Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Андрей Полудневич уточнил, что такой подход минимизирует необходимость в научных изысканиях и циклах испытаний

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Применение рекомендованного для работ по гособоронзаказу реестра технологий искусственного интеллекта позволит сократить время на разработку и принятие на вооружение актуальных образцов. Об этом ТАСС сообщил начальник группы технического зрения и синтеза данных Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Андрей Полудневич.

"Цель экспертизы инновационных проектов - выявление гражданских передовых технологий в области искусственного интеллекта и оценка возможности их внедрения в военной сфере. <...> Изучение сформированного потенциальными исполнителями научно-технологического задела позволяет существенно сократить время разработки либо принятия на вооружение какого-либо актуального образца. <...> Рассмотрим, для примера, технологии искусственного интеллекта в области технического зрения. Кто-то уже это сделал, апробировал и показал высокие результаты. Мы через экспертное сообщество выявили, что представленные на экспертизу результаты - актуальные и обоснованные для решения задач. И в дальнейшем нет необходимости заново разрабатывать определенные технологии", - пояснил он.

Полудневич добавил, что такой подход минимизирует необходимость в научных изысканиях и циклах испытаний, поскольку продукт или технология уже находятся в высокой степени готовности. Это позволяет также экономить существенные средства и годы на разработке технологий искусственного интеллекта.

По его словам, к детализированному анализу технологий перед их включением в реестр управление привлекает около 40 ведомственных научно-исследовательских организаций и экспертов отдельных научных школ, подразделений и экспертных сообществ.

"Пул экспертов в настоящее время создан достаточно большой, что позволяет оценить любой проект в необходимом масштабе сложности. Для самых современных проектов, имеющих исключительно гражданскую направленность, мы привлекаем в том числе и организации промышленности", - подчеркнул Полудневич.

Ранее начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов сообщил о создании реестра технологий искусственного интеллекта, который будет рекомендован в работах по гособоронзаказу.