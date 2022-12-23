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ТАСС

Шойгу: от мобилизации освобождены более 830 тыс. граждан, работающих на предприятиях ОПК

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Сборка боевой машины пехоты БМП-3 на Курганмашзаводе
Сборка боевой машины пехоты БМП-3 на Курганмашзаводе.
Источник изображения: http://tplants.com

Вместе с тем более 20 тыс. человек поступили в войска в качестве добровольцев, не дожидаясь повесток, отметил министр обороны РФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Свыше 830 тыс. человек, работающих на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер, были освобождены от мобилизации. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Для поддержания экономики страны от призыва освобождены более 830 тыс. граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в ряде других социально значимых сфер, обеспечивающих жизнедеятельность государства", - сказал он.

Шойгу особо отметил активную гражданскую позицию россиян. "Не дожидаясь повесток, более 20 тыс. человек поступили в войска в качестве добровольцев", - сказал глава военного ведомства.

Министр обороны подчеркнул, что благодаря принятым верховным главнокомандующим решениям мобилизованные граждане получили те же льготы и гарантии, что и военнослужащие по контракту. Также с мобилизованными военнослужащими организована подготовка к боевым действиям: от отработки индивидуальных навыков до боевого слаживания в составе подразделений.

Он также отметил, что огромная нагрузка легла на военно-политические органы. "Это подтвердило правильность принятого в 2018 году решения об их создании. Вместе с тем еще многое предстоит сделать для того, чтобы они в полной мере обеспечивали готовность личного состава к выполнению боевых задач", - сказал Сергей Шойгу. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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