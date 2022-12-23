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Известия.ru

В РФ разработали универсальный тренажер для операторов БПЛА

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В России создали тренажер «Корзина» для обучения бомбометанию операторов дронов

Российские специалисты создали универсальный тренажер «Корзина» для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил «РИА Новости» директор по развитию компании-разработчика «ALFA Центр мишеней» Анатолий Сманцер.

«Наш тренажер позволяет готовить специалистов под три типа задач: разведка и обнаружение, целеуказание и корректировка огня артиллерии, поражение наземных целей боевой полезной нагрузкой», — рассказал он.

Создатели впервые продемонстрировали «Корзину» общественности на выставке «Экипировка», которая проходила на ВДНХ в Москве в период с 16 по 18 декабря.

Обучающий комплекс состоит из программного обеспечения, блока управления или планшета руководителя занятий, а также набора мишеней. Всё это позволяет моделировать разнообразные тактические ситуации на неподготовленном пространстве площадью до 3 кв. км, а также выполнять индивидуальные и групповые (для отработки действий роя беспилотников) упражнения на любой местности и в любое время суток.

Тренировочные мишени представляют собой набор габаритных щитов с датчиками попадания, модулем GPS/ГЛОНАСС и системой нагрева, имитирующей тепловую сигнатуру цели или тепло взрыва артиллерийского снаряда. Координаты и статус мишеней отображаются на пульте управления.

Элементы комплекса могут работать в автономном режиме более 12 часов, а открытая архитектура позволяет в дальнейшем расширять функционал устройства.

Накануне президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что российские БПЛА должны быть интегрированы в единую сеть, находиться в отделениях и ротах. При этом возможность получать информацию с дронов должен иметь каждый боец, участвующий в спецоперации.


Ранее, 16 декабря, президент поручил Росавиации сертифицировать до сентября 2023 года не менее 10 типов беспилотных авиационных систем (БАС). Первый такой беспилотник планируется сертифицировать до конца текущего года.

Тогда же стало известно, что в в конце декабря на базе Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина откроют центр подготовки операторов.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС
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