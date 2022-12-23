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ТАСС

Зеленский после встречи с Байденом заявил, что не готов к компромиссам для достижения мира

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Harnik

Он также хочет возмещения убытков Украине

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам для достижения "справедливого мира".

"Для нас для всех мир по-разному справедливый. Для меня как для президента справедливый мир - это никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, нашего суверенитета, это самое главное", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с американским президентом после встречи в Белом доме.

Для достижения мира он также хочет возмещения убытков Украине.

При этом на совместной пресс-конференции Байден утверждал, что Зеленский "открыт для достижения мира" на Украине.

На пресс-конференции Зеленский также заявил, что Киев снова попросит у Байдена комплексы противовоздушной обороны Patriot, хотя только в среду власти США сообщили, что выделят Украине новый пакет военной помощи, в который впервые войдут эти комплексы. Украинский президент добавил, что уважает Байдена как человека и президента, и поблагодарил его за поддержку и понимание.

Зеленский находится в Вашингтоне по приглашению Байдена. После пресс-конференции запланированы встреча украинского президента со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и выступление перед Конгрессом. 

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Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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